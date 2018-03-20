صور.. فلسطينيون يزرعون الزيتون بأراضى غزة مع اقتراب ذكرى يوم الأرض







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

زرع المواطنون الفلسطينيون اليوم الثلاثاء، شتلات الزيتون النباتية، وذلك قبل عيد الأرض بالقرب من الحدود مع إسرائيل جنوب قطاع غزة.

وشارك فى عمليات الزراعة مختلف طوائف الشعب الفلسطينى رجال واطفال ونساء ، كما ساهم فى عمليات الزراعة بعض متحدى الإعاقة فى قطاع غزة.

وتَعود أحداث يوم الأرض فى فلسطين، إلى يوم 30 مارس من عام 1976 بعد أن قامت السّلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضى ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع فى نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة، وقد عم اضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب.



فلسطينيون يزرعون شتلات الزيتون



جانب من الزراعة



زراعة شتلات الزيتون فى فلسطين