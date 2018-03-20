صور.. ضبط فراخ ميته وأخرى مريضه معروضه للبيع فى حملة على أسواق مركز المنشاه سوهاج







سوهاج محمود مقبول

تمكنت الحملة تموينية نفذها مركز ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج اليوم، برئاسة صلاح الميرى رئيس المجلس بالإشتراك مع الجهات المعنية وبتأمين من قوات الشرطة، استهدفت الأسواق لتحقيق أقصى رقابة ممكنه طبقا لتعليمات الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، من ضبط كميات من الدجاج النافق والمصاب بالأمراض قبل طرحه للمستهلك.

كان مجلس مدينة المنشاه قد شن اليوم حملة مكبرة على الأسواق ضمت فريق من الصحة والطب البيطرى أستهدف أسواق المدينة من أجل ضبط الأسعار وحماية المستهلك وأثناء الجولة تم إكتشاف كمية من الدجاج المريض وكمية أخرى من الدجاج النافق والمعروض للبيع للجمهور.

كما تم التحفظ على كمية من التوابل الفاسدة وملح الطعام منتهى الصلاحية والذى يضر بالصحة العامة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

يذكر أن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، شدد علي تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة بهدف ضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية التى يتم تقديمها للمواطنين والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والسلع التموينية والغذائية المعروضة للاستهلاك من قبل المواطنين.