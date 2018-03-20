video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 12:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ضبط فراخ ميته وأخرى مريضه معروضه للبيع فى حملة على أسواق مركز المنشاه سوهاج

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:46 م
صور.. ضبط فراخ ميته وأخرى مريضه معروضه للبيع فى حملة على أسواق مركز المنشاه سوهاج المضبوطات





سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكنت الحملة تموينية نفذها مركز ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج اليوم، برئاسة صلاح الميرى رئيس المجلس بالإشتراك مع الجهات المعنية وبتأمين من قوات الشرطة، استهدفت الأسواق لتحقيق أقصى رقابة ممكنه طبقا لتعليمات الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، من ضبط كميات من الدجاج النافق والمصاب بالأمراض قبل طرحه للمستهلك.

كان مجلس مدينة المنشاه قد شن اليوم حملة مكبرة على الأسواق ضمت فريق من الصحة والطب البيطرى أستهدف أسواق المدينة من أجل ضبط الأسعار وحماية المستهلك وأثناء الجولة تم إكتشاف كمية من الدجاج المريض وكمية أخرى من الدجاج النافق والمعروض للبيع للجمهور.

كما تم التحفظ على كمية من التوابل الفاسدة وملح الطعام منتهى الصلاحية والذى يضر بالصحة العامة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

يذكر أن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، شدد علي تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة بهدف ضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية التى يتم تقديمها للمواطنين والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأن ذلك يأتى فى  إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والسلع التموينية والغذائية المعروضة للاستهلاك من قبل المواطنين.

29432801_254464855120206_1576528604029189284_n
 
 
29467924_254465461786812_4206661847891161339_n
 
 
29468307_254464488453576_928892438362942700_n
 
29497784_254464411786917_1698445654666270636_n

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ سوهاج: ضبط لحوم ودجاج غير صالح للاستهلاك فى حملة تموينية

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مركز المنشاه

دواجن نافقه

فراخ ميته

مجلس ومدينة المنشاه




لا تفوتك
ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة