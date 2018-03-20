صور.. سفر 300 معتمر من مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة

صور.. سفر 300 معتمر من مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسةالثلاثاء، 20 مارس 2018 07:53 م
سفر 300 معتمر من مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الثلاثاء استقبال عدد من المواطنين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.
وقالت مصادر بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة ان ما يقرب من 300 معتمر وصلوا الى مطار القاهرة استعدادا للسفر الى الأراضى المقدسة لأداء العمرة، مشيرة إلى أن المعتمرين سيسافرون على احد رحلات شركات الطيران الخاصة و أنه تم تسهيل كافة الإجراءات للمسافرين من المعتمرين.
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