صور.. سفر 300 معتمر من مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة







كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الثلاثاء استقبال عدد من المواطنين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

وقالت مصادر بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة ان ما يقرب من 300 معتمر وصلوا الى مطار القاهرة استعدادا للسفر الى الأراضى المقدسة لأداء العمرة، مشيرة إلى أن المعتمرين سيسافرون على احد رحلات شركات الطيران الخاصة و أنه تم تسهيل كافة الإجراءات للمسافرين من المعتمرين.