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الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:37 م
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صور.. رئيس مدينة الطود يلتقى مسئولى بنك مصر لتوضيح شهادات الأمان للعمال

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:02 م
صور.. رئيس مدينة الطود يلتقى مسئولى بنك مصر لتوضيح شهادات الأمان للعمال أيمن المدني رئيس مدينة الطود و مسئولي شهادات الأمان للمصريين ببنك مصر فرع الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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التقي أيمن المدني رئيس مدينة الطود، بمسئولي شهادات الأمان للمصريين ببنك مصر فرع الأقصر، وإستمع لشرح توضيحي عن أهمية شهادات الأمان للمصريين والتى تبدأ بشراء فئة 500 جنية إلي حد أقصي 2500 جنيه للفرد الواحد وعن مميزاتها التأمينية.

ووجه رئيس المدينة خلال اللقاء،دعوة لمسئولي شهادات الامان ببنك مصر بزيارة مدينة الطود وذلك لتقديم عرض وشرح توضيحي للأهالي والعاملين بالقطاع العام والخاص وخاصة عمال النظافة والعمالة الغير منتظمة من الاهالي، وذلك لضمان حياه كريمه للعامل ولأسرته وكذلك لتأمينهم في حالة الوفاة أوالحوادث.

كما أوضح مندوب من بنك مصر، أن الشهادة تشتري بـ 500 جنيه إلي حد أدني 2500 جنيه للفرد الواحد وكذلك امكانية الشراء عن طريق الافراد او الشراء الجماعي عن طريق جهات العمل، وكذلك اوضح ان السن يبدا من عمر18 عام الي 59 عام ويمكن تجديدها بحد اقصي مرتين ويمكن استردادها ابتداءا من اليوم التالي للشراء.

كما نوه رئيس المدينة أيمن المدني علي العمال الغير قادرة علي شراء شهادة التأمين، بأنه سوف يجتمع بمجلس ادارة الصندوق ويقوم بمنح العمال سلفه علي ان تخصم من راتبهم بخصم رمزي، كي لايتحملوا فوق طاقتهم.

   رئيس مدينة الطود يلتقي بمسئولي بنك مصر لتوضيح شهادات الأمان للعمالة الغير منتظمة

رئيس مدينة الطود يلتقي بمسئولي بنك مصر لتوضيح شهادات الأمان للعمالة الغير منتظمة

 

ايمن المدني يعرض علي قيادات البنك زيارة المدينة لتوضيح المميزات للعمالةعمال مدينة الطود

 

جانب من لقاء رئيس المدينة بقيادات بنك مصرعمال مدينة الطود

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