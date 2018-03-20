صور.. رئيس قسم الأخبار بـ"اليوم السابع" يحاضر طلاب جنوب السودان بـ"إعلام القاهرة"







وائل ربيعى

نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، دورة تدريبية حول مهارات توظيف مواقع التواصل الاجتماعى فى دعم الدبلوماسية الشعبية بين مصر وجنوب السودان، وتهدف لتدريب الطلاب المشاركين من مصر وجنوب السودان على بناء وتصميم صفحات على المواقع والاستفادة منها فى دعم الدبلوماسية الشعبية، وكذلك توظيف الرسالة الإعلامية فى دعم العلاقات بين الشعبين المصرى وجنوب السودان.

وقدم الزميل محمد طنطاوى، رئيس قسم الأخبار بـ"اليوم السابع"، تدريبا عمليا لطلاب جنوب السودان عن بناء المحتوى الخبرى، اليوم الثلاثاء، واستعرض "طنطاوى" فى البداية مفهوم الخبر الصحفى، موضحا أنه لابد أن يكون خبرا مهما لعدد كبير من القراء ليكتسب قيمة الجماهيرية، ويحقق منفعة عامة من نشره، وأنه لابد أن يكون له ارتباطا وثيقا بمصالح فئة من أفراد المجتمع أيا كانت اهتماماتهم أو اختلافاتهم.

وقال طنطاوى: "أنا ابن كلية الإعلام واليوم السابع، وأشرف بتمثيل مؤسسة اليوم السابع فى هذا التدريب المهم"، مؤكدا أن "اليوم السابع" تعمل فى مصر منذ 10 سنوات وتنتج مجموعة كبيرة من الإصدارات سواء الإلكترونية أو الورقية، مؤكدًا أن الخبر هو تقرير عن حدث، وأن التعريف البسيط لمفهوم الخبر هو التركيز على أهم الأشياء الموجودة وعدم نقل كل المعلومات، مقدما شرحا عن أهم مكونات الخبر فى المتن والعنوان وأهمية التخصص لإدراك الأبعاد المختلفة لهذا التخصص أو الموضوع، مستعرضا أهمية المحتوى الخبرى وتجربة "اليوم السابع" ومدرسته الصحفية فى صياغة الأخبار بالسرعة والدقة اللازمتين.

وأضاف أن الخبر يضع فيه الصحفى نفسه مكان القارىء لأنه يخاطبه بالأساس، وبذلك يستطيع أن ينتقى الأخبار التى تصلح للنشر، مضيفًا أن مصر تشهد كل عام عدة مواسم إخبارية تكون فيها الأولوية لتعرض الجمهور لمعلومات ترتبط بأحداث معينة، مثل "خبر إعلان نتيجة الثانوية العامة"، فيتضح أنه يهم أكبر عدد من القراء بصورة محدثة ومستمرة.

وتفاعل المشاركون فى الدورة التدريبية مع النقطة الخاصة باستعراض تجارب بعضهم فى العمل الصحفى، حيث عمل أحد المشاركين فى الدورة التدريبية فى جريدة الوطن السودانية لمدة 4 سنوات، موضحا أن الخبر الصحفى له ثوابت تعلمها فى الفترة التى قضاها فى التدريب، وأنها تقتضى التعرض للمعلومات وانتقائها، ثم الكتابة تأتى فى المرحلة الأخيرة.

وتناول "طنطاوى" الحديث حول ضوابط الكتابة الخبرية، التى قال إنها لابد أن تجيب عن الأسئلة الأساسية التى قد تتبادر إلى ذهن القراء، مشيرا إلى أن الكتابة الجيدة هى التى تجيب عن تلك الاسئلة بصورة كافية، مؤكدا أن الكتابة الخبرية لا تبتعد كثيرا عن مصطلح يسمى (الأفعال المساعدة)، وهى تلك الأفعال التى تبدأ بها فقرات الأخبار، وتعمل على تبسيط فهم المعلومة.

من جانبها، أكدت الدكتور جيهان يسرى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الدورة التدريبية تأتى من إيمان كلية الإعلام بضرورة الاستفادة من الخبرات الإعلامية فى توظيف مواقع التواصل الاجتماعى لدعم الدبلوماسية الشعبية بين مصر وجنوب السودان، كما أنها تمثل احتضانا للطلاب الوافدين من دولة جنوب السودان باعتبارها إحدى دول الجوار الأفريقية.