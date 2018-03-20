صور.. رئيس جامعة طنطا يفتتح القافلة الطبية بقرية كفر حجازى بالمحلة‎







الغربية - أحمد زيادة

افتتح الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع،رئيس جامعة طنطا،اليوم الثلاثاء،القافلة الطبية البيئية الإرشادية الشاملة بقرية كفر حجازي بمركز المحلة محافظة الغربية ، وذلك برفقة الدكتور عماد عتمان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على أهالي القرية في مختلف التخصصات الطبية وتقديم الأدوية لهم بالمجان وذلك بمشاركة لفيف من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات بالجامعة.

ومن جانبه أكد سبع أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لخدمة أهالي القرية والعزب والقرى المجاورة ، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة المحلة،ومديرية الشئون الصحية، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الطب البيطري،والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأوضح سبع أن الجامعة تحرص دائماً على تنظيم هذه القوافل لتقديم الخدمات الطبية والتوعية البيئية والإرشادية بالمجان لأهالي وأبناء قرى ومراكز محافظة الغربية وذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لجامعة طنطا.



القافلة الطبية بقرية كفر حجازى بالمحلة



القافلة الطبية بقرية كفر حجازى بالمحلة



القافلة الطبية بقرية كفر حجازى بالمحلة



القافلة الطبية بقرية كفر حجازى بالمحلة