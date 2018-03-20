صور.. رئيس الصرف الصحى بالقاهرة يشدد على ضرورة ارتداء العاملين وسائل الحماية

صور.. رئيس الصرف الصحى بالقاهرة يشدد على ضرورة ارتداء العاملين وسائل الحمايةالثلاثاء، 20 مارس 2018 08:21 م
المهندس منصور بدوى والدكتورة ناهد رشاد
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس منصور بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة، حرص الشركة الشديد على الاطمئنان الدائم على صحة العاملين بالشركة، من خلال توفير وسائل الحماية والسلامة، وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية للاطمئنان على صحة العاملين.
وأضاف منصور خلال استقباله، الدكتورة ناهد رشاد مدير عام المعامل بصحة القاهرة والوفد المرافق لها، أن العاملين بالصرف معرضين للإصابة نظرا لطبيعة عملهم الأمر الذى يستوجب متابعتهم صحيا بشكل دائم لأن العنصر البشرى هو أساس نجاح المنظومة، لافتا إلى أن التحاليل تشمل الكشف عن سلامة العاملين من فيروسc.
وفى سياق متصل شدد رئيس الشركة على ضرورة التزام العاملين بإجراءات السلامة والصحة المهنية فى ارتداء الملابس المخصصة للعمل حرصا على سلامتهم.
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