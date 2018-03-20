صور.. خبير عسكرى يطالب فى مؤتمر لدعم السيسى بالمشاركة بكثافة فى الانتخابات







الدقهلية - شريف الديب

قال اللواء أحمد زغلول مهران، الخبير العسكرى، إن مصر هى أم الدنيا وإن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بحرب على الإرهاب الأسود فى سيناء ولابد لنا جميعا أبناء الشعب المصرى أن نقف صفا واحدا خلفه، وإن نخرج ونحتشد جميعا أمام اللجان، فإن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نجح بانتخابات الرئاسة ونسبة الحضور تخطت الـ60 بالمائة من إجمالى من لهم حق التصويت، ولا بد أن نكون نحن المصريين أكثر حضورا منهم، وأن نثبت للعالم أجمع أننا نقول نعم لمصر نعم الأمن والأمان، واختتم كلمته قائلاً: تحيا مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بليسا الجمالية، أحد ضواحى مركز الجمالية، وشهد المؤتمر حضورًا جماهيريًا حاشدًا من أبناء مركز الجمالية والمنزلة والمطرية وضواحيهم، كما شارك الفنان طارق الدسوقى والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق، من أجل حث الجماهير على النزول للمشاركة بالانتخابات الرئاسية أيام 26 و 27 و28 مارس الحالى، وأقيم المؤتمر برعاية أبناء ليسا الجمالية ومنهم الحاج محمد العزونى، وأحمد الشبلى شيخ الصيادين والمهندس تامر النحاس أمين عام مركز ومدينة الجمالية لحزب حماة الوطن.

وقال الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق ووكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة، أنا من أبناء الشعب المصرى ولابد أن نقول للعالم كله إن مصر تنتخب رئيسها عبد الفتاح السيسى وأننى أعلم أن هناك بعض السلبيات، ولكن الإيجابيات أكثر وغدًا أفضل فى ظل الأمن والأمان، وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال الحاج محمد البيطار نقيب فلاحين شمال سيناء، إن سيناء الحبيبة التى ارتوت أرضها بدماء الشهداء الطاهرة تقبع الآن لعملية تطهير لاستئصال بؤر الإرهاب الأسود داخل سيناء، والتى لم نرِ مثل هذه العمليات من قبل وإن الأمن والأمان عاد الى سيناء بالرغم من عدم انتهاء العملية حتى الآن، ونحن أهالى سيناء عشائر وقبائل مع الرئيس لفترة رئاسية ثانية.

وقال الشيخ أحمد الشبلى شيخ الصيادين، أن مصر أمانة فى رقابنا جميعًا ولا أجيد الكلام بالفصحة مثل من سبقونى، ولكنى هنا وبينكم لأقول لكم لابد أن ننزل جميعًا للمشاركة فى الانتخابات وإن نقولها بأعلى صوت نعم للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، ونعم الأمن والأمان انزلوا وشاركوا.

وتحدث الكابتن طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق هاتفيًا قائلاً أشكر كل الأبناء الجمالية على هذا العمل وعلى هذا الحشد ولكنى أطلب منكم جميعا النزول والمشاركة من أجل مصر ومن أجل الاستقرار والأمن والأمان وغد مشرق انزلوا جميعا الى الصناديق.

وتحدث اللواء محيى الدين عابد لواء سابق بالجيش، أحثكم جميعًا على النزول إلى المشاركة قولوا نعم للسيسى فإنه أكبر مثال بإنكار الذات فلم يطلق اسمه على قاعدة محمد نجيب العسكرية ولم يطلقه على حاملات الطائرات الجديدة بل أطلق أسماء الراحلين عبد الناصر والسادات انه إنكار الذات من قال خلعت بدلتى العسكرية وارتديت كفنى من اجلكم انزلوا جميعا وشاركوا.

وتحدث العديد من الشخصيات العامة من أبناء الجمالية والمنزلة والمطرية وقامت والدة الشهيد مجند على على محمد من أبناء الليسا بالتحدث قائلة استشهد ابنى من أجل مصر مات رجل مدافع عن بلده ضد الخونة والإرهابيين وقالت تسلم الايادى والجيش والشعب والشرطة أيد واحدة وظلت تطلق الزغاريد وترقص بالدموع وتقول تحيا مصر نعم للسيسى.







































