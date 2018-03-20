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صور.. خامنئى: طهران أحبطت التهديدات الإقليمية ضد إيران

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:59 م
صور.. خامنئى: طهران أحبطت التهديدات الإقليمية ضد إيران الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى





لندن (رويترز) - تصوير أ ف ب
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 قال الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى إن طهران أحبطت كل التهديدات الإقليمية ضد الجمهورية الإيرانية وحولتها إلى "فرص".

وأضاف فى رسالة بمناسبة العام الإيرانى الجديد بثها التلفزيون الرسمى "أحبطت الجمهورية الإسلامية العام الماضى التهديدات الإقليمية، التى كان أحد أهدافها الإضرار بالجمهورية الإسلامية، وحولتها إلى فرص. تلك التهديدات لم تضر بلادنا لكنها تحولت إلى فرص".

الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى
الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى

 

خامنئى يلقى خطابا متلفزا
خامنئى يلقى خطابا متلفزا

 

خامنئى
خامنئى

 


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