صور.. حى مصر الجديدة يشيد بدور الرقابة الإدارية وأمانة وزارة الدفاع فى تطوير الميريلاند

كتب عبد الحليم سالم - تصوير محمود فخرى

قال إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة، أن الحديقة أهملت من عام 2008، ومع بداية التطوير بدأت الشائعات تنتشر حول تطوير الحديقة، وبأنها ستتحول إلى عمارات سكنية، أو جراج، لافتا أن الحى واجه، ذلك من خلال دعوة الأهالى لمتابعة التطوير بأنفسهم.

وقال خلال احتفالية افتتاح تطوير حديقة الميريلاند بحضور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام وعاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ولفيف من القيادات، إننا لجأنا إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، مثل فيس بوك للرد على الشائعات، مشيدا بدور كل الجهات التى أنجزت الحديقة خاصة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بالتعاون مع بقية الأجهزة.

وأوضح أن هناك مراحل أخرى من التطوير، موجها الشكر للرقابة الإدارية، والأمانة العامة لوزارة الدفاع، التى نجحت فى حل الخلاف بين الشركة والمستثمر الذى يطور جزء فى الحديقة، واستمر لسنوات.

من جانبه وجه النائب مدحت الشريف الشكر لكل من ساهم فى تطوير الحديقة المهمة، مؤكدا أهميتها لكل مصر، موضحا أن رئيس البرلمان الحالى الدكتور على عبد العال كان من رواد الحديقة التى أهملت لسنوات، وكان لابد من تطويرها بالتنسيق مع كل الجهات لنعمل مع الدولة بروح فريق واحد.

وأشار إلى أهمية استثمار الأصول المهملة للدولة والاستفادة منها.