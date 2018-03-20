صور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بفوة ومتابعة جاهزية مقرات اللجان الانتخابية

صور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بفوة ومتابعة جاهزية مقرات اللجان الانتخابيةالثلاثاء، 20 مارس 2018 01:55 م
حملة لإزالة الإشغالات بفوة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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ترأس عبد المحسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، حملة إزالة إشغالات مكبرة بحى المستشفى المركزى، كما تابع تجهيز مقار الانتخابات، استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال عبد المحسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوة، إنه تم إزالة جميع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، كما تابع أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة، وكذلك أعمال غسيل وزراعة أحواض التجميل بمدخل المدينة والشوارع الرئيسية.
وأضاف الأودن، لـ"اليوم السابع"، أنه تابع الأعمال الجارية لصيانة خط مياه الشرب بمنطقة البدرى جاهزية المقرات الانتخابية، مشدداً على ضرورة رفع مستوى الخدمات بها كاملة استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة.
1- حملة لإزالة الإشغالات بفوة
2- جانب من أعمال التشجير
3- جانب من إزالة الإشغالات
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