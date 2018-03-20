video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بفوة ومتابعة جاهزية مقرات اللجان الانتخابية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:55 م
صور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بفوة ومتابعة جاهزية مقرات اللجان الانتخابية حملة لإزالة الإشغالات بفوة





كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

ترأس عبد المحسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، حملة إزالة إشغالات مكبرة بحى المستشفى المركزى، كما تابع تجهيز مقار الانتخابات، استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال عبد المحسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوة، إنه تم إزالة جميع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، كما تابع أعمال النظافة  ورفع تجمعات القمامة، وكذلك أعمال غسيل وزراعة أحواض التجميل بمدخل المدينة والشوارع الرئيسية.

وأضاف الأودن، لـ"اليوم السابع"، أنه تابع الأعمال الجارية لصيانة خط مياه الشرب بمنطقة البدرى جاهزية المقرات الانتخابية، مشدداً على ضرورة رفع مستوى الخدمات بها كاملة استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة.

1- حملة لإزالة الإشغالات بفوه
1- حملة لإزالة الإشغالات بفوة

 

2- جانب من أعمال التشجير
2- جانب من أعمال التشجير

 

3- جانب من ازالة الإشغالات
3- جانب من إزالة الإشغالات

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 636 محضراً متنوعاً فى حملات على الأسواق والمخابز بكفر الشيخ

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

انتخابات

فوه

رئيس




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة