صور.. حملة كلنا معاك تعقد مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي بكفر الشيخ







كفرالشيخ – محمد سليمان

نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة كفرالشيخ، اليوم، الثلاثاء، تاسع مؤتمر جماهيرى حاشد بمركز الحامول، للدعاية الانتخابية لمرشح رئاسة الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت رعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، برئاسة الدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بالمحافظة.



عضو مجلس النواب بسيدي سالم يعلن تأييده للرئيس

حضر المؤتمر الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ الأمين العام لحملة كلنا معاك بقطاع وسط الدلتا، والدكتور الغمرى الشوادفى، أمين التنظيم بالحملة، وأحمد جعفر، الأمين العام المساعد لحملة كلنا معاك من أجل مصر، والنائب العميد سيد أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى سالم، والدكتور فتوح منصور أمين عام الحملة بمركز سيدى سالم، ومحمد عبيدى عضو الأمانة العامة بالحملة، وجورج سمير أمين المهنيين بالحملة، والدكتور محمد الدمرداش، عضو الأمانة العامة، ومحمد العافى عضو أمانة الإعلام، كما حضر المؤتمر أكثر من 3 آلاف مواطن من أبناء مدينة ومركز سيدى سالم والقرى التابعة لها.

وأكد الدكتور فتوح منصور، الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بمركز سيدى سالم، أن جميع أبناء سيدى سالم سيكونون على قلب رجلا واحدا خلف الرئيس السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية الأسبوع القادم، لرد الجميل للرئيس نظرا لما يتمتع به الرئيس من حب حقيقى من جموع الزراع والموظفين والصيادين من أبناء سيدى سالم، ووجه الدعوة للجماهير للنزول والمشاركة فى الانتخابات أيام 26 و27 و28 مارس الجارى لرد الجميل لمن أعاد هيبة مصر بين جميع دول العالم.



مؤتمر لدعم الرئيس بكفر الشيخ

وأشار الدكتور الغمرى الشوادفى، أمين التنظيم بالحملة، إلى أننا سنكون على قلب رجلا واحدا خلف الرئيس السيسي فى انتخابات رئاسة الجمهورية ردا على هؤلاء الدول التى تحارب مصر، فقد حب الله مصر برجال أوفياء يحموها، موجها حديث للحاضرين "ارجوا المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة" ويجب أن يستمر الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية لاستكمال الإنجازات على أرض مصر وإحلاله الأمن والأمان فى ربوع الوطن ومحاربته للإرهاب فى سيناء وفى كل شبر على أرض الوطن، مع اهتمامه بشباب الوطن والتحاور معهم والتعرف على مشاكلهم، واستكمال الإنجازات والمشروعات العملاقة ومشروعات الإسكان الاجتماعى وإنشاء 3 محطات كبرى للكهرباء وغيرها من المشروعات الكبرى فى شتى المجالات ومحاربة الفساد والبيروقراطية والاهتمام بالتعليم وصحة المصريين.

وأكد أحمد جعفر، الأمين العام المساعد لحملة كلنا معاك من أجل مصر بكفرالشيخ، أن إنجازات الرئيس السيسى فى كافة المجالات من الطرق والكهرباء والغاز ومزرعة بركة غليون والمستشفيات التى تم إقامتها وافتتحها الرئيس لعلاج غير القادرين من أبناء الشعب المصرى، والقضاء على خطورة فيروس سى والقضاء على قائمة الانتظار لعلاج المرضى بهذا المرض الخطير وغيرها من الإنجازات العظيمة التى نفذها الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الأولى تتحدث عن نفسها وهى خير شاهد عن حب الرئيس لتراب هذا الوطن، وطالب جموع أبناء الشعب المصرى بالنزول أيام الانتخابات والمشاركة فى عمليات التصويت وانتخاب الرئيس لفترة ثانية بعدد كبير من الأصوات يفوق المرة الأولى.

وأكد الدكتور على أبو شوشة، أمين عام حملة كلنا معاك بمحافظة كفرالشيخ، أن أهلى مركز ومدينة سيدى سالم الذى أنحب العظماء كان له دور كبير فى دعم حملة الرئيس خلال الفترة الماضية ونأمل فى استمرار هذا الدعم والمساندة خلال الفترة القادمة وفى انتخابات رئاسة الجمهورية، وقدم الكرم على هذا الاحتفال الكبير وحفاوة الاستقبال.



الحضور في المؤتمر

وأشار أمين عام الحملة، إلى الانجازات العديدة للرئيس التى تمت على ارض الواقع بجميع المحافظات وليس فى محافظة كفرالشيخ فقط، لابد أن يكون الجميع على قلب رجلا واحد والتأثير على شارع سيدى سالم لنزول الجميع للمشاركة الفعالة فى الانتخابات ومساندة الرئيس السيسى للتصدى لأعداء الدولة المصرية، وعدد الإنجازات التى تم تنفيذها على أرض الواقع بمحافظة كفرالشيخ والمحافظات الأخرى، مطالبا الجميع بأن يكونوا على قلب رجلا واحدا خلف الرئيس السيسى خاصة أبناء مركز سيدى سالم المعروف عنهم الكثافة التصويتية العالية وحضورهم للانتخابات.

وأكد الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية أمين عام حملة كلنا معاك من أجل مصر بقطاع وسط الدلتا، أننى أنقل للحاضرين لهذا المؤتمر تحيات الرئيس السيسى لأبناء وشعب مركز سيدى سالم الذى أنتمى إليه وجموع أبناء محافظة كفرالشيخ، كما أنقل للحاضرين تحية الأمانة العامة لحملة كلنا معاك من أجل مصر بالقاهرة، مؤكدا أن هدفنا جميع حشد الناخبين أيام الانتخابات الرئاسية لضمان حصول محافظة كفرالشيخ على المركز الأول فى عملية التصويت فى الانتخابات كما كان لنا السبق فى التوكيلا.

وأضاف بأننا لو تحدثنا عن إنجازات الرئيس السيسى على المستوى العام أو فى الشئون الخارجية والعالمية وما تم تنفيذه على أرض الواقع من إنجازات ومشروعات كبرى سواء بكفرالشيخ أو المحافظات الأخرى فإننا نحتاج إلى أيام للتحدث فى هذه الإنجازات العديدة للرئيس السيسى وليس فى ساعات خلال المؤتمر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يحتاج منا جميعا إلى المساندة وغطاء شعبى بحصوله على نسبة أعلى من التى حصل عليها خلال الانتخابات الأولى ونأمل أن يحصل الرئيس على أكثر من 30 مليون صوت انتخابى فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة خاصة أن الرئيس قد حصل على 25 مليون صوت فى الانتخابات الماضية.

وأكد النائب العميد سيد أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى سالم، أن مركز سيدى سالم كان له دور كبير فى مساندة وانتخاب الرئيس السييى فى الانتخابات الماضية، وكان من أوائل المراكز التى طالبت الرئيس بالترشح لفترة ثانية، كما كان لها دور بارز فى تحرير التوكيلات الخاصة بدعم ترشح الرئيس فى الانتخابات، ونأمل أن يكون له دور كبير أيضا فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، مشيرا إلى أنه لن يتحدث عن رد الجميل للرئيس فهو لا يحتاج لرد جميل وإنما نتحدث عن رد الجميل لمصر، مؤكدا أن مصر لن تركع لأحد من غير الله ومصر أم الدنيا وهتبق أد الدنيا، كما قال الرئيس السيسى، وعدد انجازات الرئيس فى كل المجالات.

وقال هننتخب الرئيس السيسى لأنه رئيس كل المصريين، وهننزل ننتخب الرئيس وأصوتنا كلنا من أجل مصر وعشان مصر وعلشان ولدنا هننتخب الرئيس لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والوفاء لهذا القائد الذى تحمل الأمانة فى وقت غاية الصعوبة وتمكن من العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، وأستطاع أن ينهض بالوطن فى أحلك الظروف رغم ما يحاك ضده من أعداء الوطن وخفافيش الظلام.