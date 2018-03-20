صور.. حملة كلنا معاك بالبحيرة تنظم مؤتمرا للشباب استعدادا للانتخابات الرئاسية







البحيرة - ناصر جودة

نظمت منذ قليل حملة كلنا معاك من أجل مصر مؤتمرا حاشدا لشباب الحملة بمجمع دمنهور الثقافى لإتمام الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

شارك فى المؤتمر محمد وجيه خالد المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر وعلى عتمان ومعتز النجار ونساء برغش وعصام الفقى أعضاء مجلس النواب عن دائرة دمنهور بالاضافة إلى قيادات حملة كلنا معاك من أجل مصر ومنهم عادل الطنيخى - أمين شباب الحملة وبسام عامر - أمين تنظيم شباب الحملة بالبحيرة وإسراء راضى أمينة فتيات الحملة بالمحافظة.

من جانبه أكد محمد وجيه خالد المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر على ضرورة حشد المواطنين خاصة الشباب للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لان ذلك يعكس صورة مصر أمام الرأى العام العالمى.

مضيفا أن خروج كافة فئات الشعب المصرى للمشاركة فى الانتخابات والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسى هو تدعيما لاستقرار هذا الوطن ودحر الإرهاب الغاشم الذى يريد إسقاط الدولة المصرية.



1 منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر



مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر



3 مؤتمر الشباب بالبحيرة



4 مشاركة اعضاء مجلس النواب فى المؤتمر