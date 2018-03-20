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صور.. حكاية كواليس البرامج والمسلسلات من داخل الإذاعة المصرية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:00 ص
صور.. حكاية كواليس البرامج والمسلسلات من داخل الإذاعة المصرية ماسبيرو





كتب: محمود جلال
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عند وجودك فى مبنى التليفزيون المصرى، وتحديدًا الدور الخامس، فإنك سترجع إلى الوراء سنوات كثيرة تتذكر فيها كواليس بروفات حفلات، برامج الإذاعة، مسلسلات الإذاعة المصرية، فمداخله تزينت بلوحات ولقطات من كواليس البرامج ومسلسلات نادرة، وصور أيضا لعملاق الإذاعة المصرية.

ام كلثوم
ام كلثوم
 
الإذاعة المصرية
الإذاعة المصرية

وبمجرد أن تصل للدور الخامس، يمنكك أن ترى مشاهد نادرة لكبار الإذاعيين والمطربين والفنانين والشيوخ ومن أبرزهم الموسيقار محمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، وأحمد سعيد، وعبد الحليم حافظ، وتجد أيضا فى هذا الدور مكتب رئيسة الإذاعة المصرية نادية مبروك.

الإذاعى أحمد سعيد
الإذاعى أحمد سعيد

ومن أبرز أماكن  أستوديوهات الإذاعية داخل المبنى هما أستوديو10، وأستوديو 45 اللذان شهدا تصويرعدد كبير من أهم برامج والمسلسلات الإذاعية  وبروفات حفلات للإذاعة، مسلسل عائلة مرزق هى يعتبر من أطول وأشهر المسلسلات عربية الإذاعية، وبرنامج نور على نور، ومسلسل رابعة العدوية، وبرنامج نجمك المفضل، وفى السطور التالية يرصد "اليوم السابع" بالصور حكايات نادرة فى ذكريات الإذاعة المصرية.

 

الإذاعية نادية صالح:

صورة نادرة لها أثناء التحضير للقاء إذاعي في برنامج " زيارة لمكتبة فلان" مع الأديب الكبير توفيق الحكيم.

نادية صالح
نادية صالح

 

الإذاعى سعد زغلول نصار:

هي صورة الإذاعى سعد زغلول نصارعام 1962، وهو ينقل عبر ميكرفون الإذاعة مباشرة للقاء  الرئيس جمال عبد الناصر والمناضل الجزائرى أحمد بن بيلا.

الإذاعى سعد زغلول نصار
الإذاعى سعد زغلول نصار

 

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر :

صورة له وكان يستمع للإذاعة ممسكا في يدة بالراديو الترانزستور في أول ظهور لذلك الراديو.

الرئيس جمال عبد الناصر
الرئيس جمال عبد الناصر

 

الشاعر أحمد رامى:

صورة نادرة لشاعر الغنائى أحمد رامى هو يستمع لحفل السيدة أم كلثوم بالإذاعة.

الشاعر احمد رامى
الشاعر احمد رامى

 

الشيخ محمد رفعت:

وهى صورة له أثناء التسجيل فى الإذاعة وفى الصورة الثانية وهو يدير مؤشر الراديو.

الشيخ محمد رفعت
الشيخ محمد رفعت

 

الموسيقار محمد عبد الوهاب:

صورة نادرة للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب فى غرفة المونتاج  فى آخر أعماله وهى أغنية "من غير لية".

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

فريد الأطرش:

صورة  نادرة له فى أحد استوديوهات الإذاعة المصرية مع الإذاعى على فايق زغلول.

فريد الأطرش
فريد الأطرش

 

أم كلثوم:

في صورة لها مع الموسيقار محمد عبد الوهاب والقصبجى عام 1952 داخل لجنة الاستماع بالإذاعة.

محمد عبد الوهاب وأم كلثوم
محمد عبد الوهاب وأم كلثوم

مسلسل عائلة مرزوق:

هو من أطول وأشهر المسلسلات العربية الإذاعية، ومن بطولة فؤاد المهندس، تأليف محمود صبحى، إخراج صفية المهندس.

مسلسل عائلة مرزوق
مسلسل عائلة مرزوق

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