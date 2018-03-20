صور.. جمعية رسالة تكرم 250 أمًا مثالية وتفك كرب غارمات بـ350 ألف جنيه

كتب مدحت وهبة

أعلنت جمعية رسالة للأعمال الخيرية تكريم 250 أمًا مثالية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال احتفالها بيوم رد الجميل للأمهات المثاليات، كما تم تكريم عدد من نواب البرلمان، ورؤساء تحرير الصحف المهتمة بشئون المرأة والطفل، إضافة إلى فك كرب أمهات غارمات، وتقديم مساعدات مالية وعينية لمئات الأمهات اللاتى حضرن الاحتفالية.

وأكد عادل عبد الفتاح، مدير إدارة القوافل بجمعية رسالة للأعمال الخيرية، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن "يوم رد" الجميل تنظمه رسالة للعام السابع على التوالى، وأن الهدف منه تسليط الضوء على الأمهات المثاليات فى القرى والمحافظات، لافتا إلى أنه تم فك كرب عدد من الأمهات الغارمات بقيمة بلغت 350 ألف جنيه.

وأضاف أن الهدف من يوم "رد الجميل" تسليط الضوء على الأمهات فى الريف والقرى التى لا يعرف الكثير من المصريين عن تضحياتهم، وذلك من خلال استضافتهم فى مقرات الجمعية وتكريمهم، ونقل قصص تضحياتهم بين المتطوعين، والشباب، بجانب مساعدتهم ماديًا وعينيًا، لافتًا إلى أن هناك 13 من الأمهات فازن بجائزة العمرة مقدمة من رسالة.