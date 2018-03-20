صور.. جمعية أبناء بحرى بالغردقة ينظمون مؤتمر لتأييد الرئيس بالغردقة

نظمت جمعية أبناء بحرى، بمدينة الغردقة، مساء اليوم، بمقر الحمعية مؤتمر جماهيرى حاشد لتأيد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة .

حضر المؤتمر اللواء محمد الغبارى، الخبير الاستراتيجى، عدد من كبار القبائل بالبحر الأحمر، على راسهم ايهاب شكرى منسق عام حملة كلنا معاك من اجل مصر بالبحر الأحمر، و الحاج محمد عبد المقصود البرلمانى السابق، والخاج سعيد الدابى، والدكتور رضا النجار، وتيتو الخطيب منسق حملة كلنا معاك من احل مصر بالغردقة .

تحدث خلال كلمته صلاح النويهى، رئيس جمعية ابناء بحرى بالغردقة، عن انحازات الرئيس السيسى خلال الاربع سنوات الماضية مؤكدا ان ما تم انجازه جزء مما سيتم انحازه فى الفترة المقبلة .

وناشد النويهى الحضور بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، ليس من أجل الرئيس السيسى لشخصة وانما من اجل عزة الوطن .

من جانبه أعلن الدكتور رضا النجار، نائب رئيس جمعية أبناء بحرى أن الهدف من اقامة المؤتمر الحماهيرى ليس لدعم الرئيس فقط وانما للوقوف مع مصر، مؤكدا أن مصر عمود الخيمة .

وأضاف النجار ، خلال كلمته أن جمعية أبناء بحرى بالبحر الأحمر تعلن تأيديها الكامل لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة.

ومن جانبه قال الخبير الاستراتيجى اللواء محمد الغبارى، عن امكانيات القوات المسلحة ووصولها لرقم 10على مستوى العالم من حيث الجيوش الاقوى عالميا، كذلك تحدث عن عملية سيماء 2018 .