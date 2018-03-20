صور.. "تعليم أسوان" تنظم ماراثون لطلاب متلازمة داون







أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، ماراثون لطلاب "متلازمة داون" والموهوبين، انطلق من أمام نقابة المعلمين وصولاً إلى مبنى ديوان عام محافظة أسوان، وذلك تحت رعاية اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان والذى قام بتسليم كأس البطولة للفائزين، تحت شعار "بقدراتى أستطيع".

واستمرت الفعاليات عقب ذلك داخل نادى أسوان الرياضى، والذى شمل يوما رياضيا لطلاب متلازمة داون وممارسة الألعاب الرياضية.

حضر الماراثون اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة نائبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، والدكتور سيد الفيومى وكيل المديرية، وأحمد عبد العليم طه مدير التربية الخاصة ورئيس لجنة الدمج بأسوان، ولفيف من قيادات التربية والتعليم.



طلاب متلازمة داون مع محافظ أسوان



الطلاب مع مدير التعليم



الطلاب المشاركون فى الماراثون



جانب من الماراثون