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الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:01 ص
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صور.. تظاهرات لمتضررى الزلزال بالمكسيك تحت شعار" أين العالم من أزمتنا"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:03 ص
صور.. تظاهرات لمتضررى الزلزال بالمكسيك تحت شعار" أين العالم من أزمتنا" مظاهرات فى المكسيك





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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تظاهر عشرات الأشخاص من متضررى الزلزال الذى ضرب المكسيك يوم 19 سبتمبر 2017، احتجاجًا على عدم توافر المساعدات وتوفير مواد لتشييد البنية التحتية مرة أخرى .

وحمل أحد المتظاهروين لافتة تقول "أين الأموال التي تبرع بها العالم لنا؟" خلال احتجاج لإحياء ذكرى 6 أشهر على الحدث.

وندد العشرات فى المظاهرات التى انطلقت من حى كولونيا ديل بالمكسيك بحسب صور أبرزتها وكالة "رويترز"، وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 200 شخص، وانهيار عشرات المبانى فى العاصمة مكسيكو سيتى.

احتجاجات فى المكسيك
احتجاجات فى المكسيك

 

أحد المتظاهرون
أحد المتظاهرون

 

تظاهرات لمتضررى زلزال المكسيك
تظاهرات لمتضررى زلزال المكسيك

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

لافتات لتشجيع العالم على التبرع
لافتات لتشجيع العالم على التبرع

 

مظاهرات فى المكسيك
مظاهرات فى المكسيك

 

جانب من الاحتجاج للمطالبة بتوفير مواد البناء
جانب من الاحتجاج للمطالبة بتوفير مواد البناء
 
 
مظاهرات، المكسيك، عنف، أخبار العالم اليوم
أثار زلزال المكسيك

 


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