صور.. تظاهرات لمتضررى الزلازل بالمكسيك تحت شعار" أين العالم من أزمتنا"الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:03 ص
مظاهرات فى المكسيك
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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تظاهر عشرات الأشخاص المتضررين من الزلزال، اليوم الثلاثاء، والذى ضرب المكسيك يوم 19 سبتمبر 2017، احتجاجًا على عدم توافر المساعدات وتوفير مواد لتشييد البنية التحتية مرة أخرى .
وحمل أحد المتظاهروين لافتة تقول "أين الأموال التي تبرع بها العالم لنا؟" خلال احتجاج لإحياء ذكرى 6 أشهر على الحدث.
وندد العشرات فى المظاهرات من تقاعس العالم عن مساعدة المكسيك، وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 200 شخص، وانهيار عشرات المبانى فى العاصمة مكسيكو سيتى.
احتجاجات فى المكسيك
أحد المتظاهرون
تظاهرات لمتضررى زلزال المكسيك
جانب من الاحتجاجات
جانب من التظاهرات
لافتات لتشجيع العالم على التبرع
مظاهرات فى المكسيك
جانب من الاحتجاج للمطالبة بتوفير مواد البناء
أثار زلزال المكسيك
احتجاجات فى المكسيك
مسيرات تطالب العالم بالمساهمة فى عمليات إعادة الإعمار بسبب الزلازل
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