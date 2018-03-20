صور .. تطوير حديقة الميريلاند قبل افتتاحها رسميا اليوم







كتب عبد الحليم سالم

بعد سنوات من إهمال حديقة الميريلاند، من جانب، والخلافات مع أحد المستثمرين من جانب آخر، استعادت حديقة الميريلاند التاريخية بمصر الجديدة جزء من بريقها.

وينشر "اليوم السابع" صور تطوير الحديقة قبل افتتاحها رسميا، والتى يفتتحها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، وغادة والى وزيرة التضامن، وعاطف عبد الحميد محافظ القاهرة عصر اليوم.

يشار إلى أن تلك الحديقة تملكها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وتضمنت المرحلة الأولى من التطوير التى نفذتها شركة إيجيكو، إحدى شركات القابضة للتشيبد و التعمير 25 فدانًا مسطحات خضراء وبرجولات ومشايات ودورات مياه وتراك للمشى وشللات مياه بتكلفة نحو 48 مليون جنيه.

ويعود تاريخ إنشاء الحديقة إلى سنة 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل ووقتها كان البارون إمبان صاحب أراضى مصر الجديدة، وعند قيام ثورة 23 يوليو، وقرار التأميم تم نقل نادى سباق الخيل إلى منطقة نادى الشمس، وسمى بعد ذلك بنادى الفروسية، وفى عام 1958 تم تخطيط المكان لتكون به حديقة مكان النادى، وأطلق عليها اسم الميريلاند.