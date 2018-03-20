صور.. ترامب: العلاقات الأمريكية السعودية ربما تكون أفضل من أى وقت مضى







رويترز - أ ف ب

أشاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بـ"الصداقة القوية" مع السعودية وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية الذى يزور البيت الابيض الثلاثاء.

وقال ترامب بينما كان الامير الشاب يجلس قبالته "يشرفنى استقبال ولى العهد السعودى"، مضيفاً "العلاقات بيننا هى الأن أقوى من أى وقت مضى، ونحن نفهم بعضنا البعض، إن صداقتنا فعلا قوية وعظيمة".

وأشاد الرئيس الأمريكى "بالصداقة القوية" مع صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان. ووصل ولى العهد السعودى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، فى زيارة رسمية تستمر عدة أيام.

لقاء ولى العهد السعودى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب



جانب من اللقاء



ترامب يعرض صفقات الأسلحة العسكرية مع ولى العهد السعودى