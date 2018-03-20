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صور.. انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بأسوان

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:10 م
صور.. انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بأسوان الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بأسوان





أسوان – عبد الله صلاح
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نظمت الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه سلسة توعية تحت عنوان "النقطة تفرق"، تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان وعدد من المصالح والوزارات الأخرى.

وتضمن برنامج الحملة، طابور صباحى بإحدى المدارس المشاركة وهى "مدرسة هدى شعراوى الابتدائية ، الوسطى الابتدائية، حضانة أبو الريش قبلى، مدرسة أبو الريش قبلى، مدرسة الشهيد حمدى الابتدائية، مدرسة ٦ أكتوبر الابتدائى والإعدادى، مدرسة التجارة بأبو الريش، المعهد الأزهرى بنجع الحجاب وأبو الريش، مدرسة الفنية بأبو الريش، جمعية التقوى بأبو الريش".

وشملت الحملة تنظيم عدد من الندوات بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" لإيهاب زكريا، أخصائى توعية، والدكتورة أمال فوزى بجهاز شئون البيئة، بجانب ورش "تعليم السباكة" للسيدات لتامر حمدى أخصائى توعية، عمل زيارات منزلية وتوعية مباشرة مع الجمهور بالقرية.

وقالت لمياء سعيد، مسئول الدراسات والبحوث بفرع ثقافة أسوان، إن البرنامج تتضمن أيضا مسابقات ثقافية وورش مسرح عرائس وورش رسم عن "المياه" ورش حكى بعنوان "سلمى والبحث عن المياه لهويدا عبد العال، أخصائى ثقافى، علاوة على رسم جرافيتى على جدران رافع مياه أبو الريش قبلى للفنانة ولاء حسين أخصائى فنون تشكيلية .

 

انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه (1)
انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه 

 

انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه (3)
 الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه 

 

انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه (4)
انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه 

 


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