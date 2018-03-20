صور.. النائب مصطفى سالم ينظم مؤتمرا حاشدًا لتأييد السيسى فى سوهاج







سوهاج - محمود مقبول

نظم النائب مصطفى سالم نائب طهطا وكيل لجنة الخطة والموازنة عن حزب المصريين الأحرار، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية بدء المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم والسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن الإنجازات التى تمت فى فترة الرئيس الأولى ولقطات عن حرب الجيش والشرطة مع الإرهاب بسيناء العملية الشاملة سيناء 2018.

شارك فى المؤتمر النائب أحمد وائل المشنب نائب أخميم والنائب زكريا حسان نائب ساقلتة والنائب أحمد هريدى نائب مركز طهطا والنائب علاء مازن نائب مركز سوهاج واللواء نور الدين عبدالرازق نائب طما، والنائب أحمد إسماعيل الجبالى محمود أبو الخير نائب البلينا، والدكتور أحمد أبو دومة المتحدث الرسمى لحملة معاك من أجل مصر و والقس يوئيل المتحدث باسم الكنيسة بطهطا الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف وعدد من أساتذة الجامعة ورؤساء المصالح الحكومية وأكثر من 3000 مواطن من أهالى مركز ومدينة طهطا وكبار وعمد وعواقل العائلات ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

وقال النائب مصطفى سالم، إن تأييد الرئيس السيسى لم يأتِ من فراغ، فهدفنا الأساسى من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات التى حققها خلال الأربع سنوات الماضية، وأهم تلك الإنجازات الأمن والأمان التى تعيشه البلاد الآن، وأضاف سالم أنه واجب علينا أن نقدر دور الرئيس السيسى والقوات المسلحة الباسلة فى إنقاذ مصرنا الحبيبة من الأخطار التى كانت تحدق بها من كل جانب فى عهد النظام السابق وكيفية الانطلاق فى آفاق جديدة على مختلف الأصعدة لاستعادة هيبة مصر والحفاظ على مقدرات شعبها، وافتتاح العديد من المشروعات الاقتصادية التى سيكون لها مرود إيجابى على المواطنين فى السنوات القليلة المقبلة.

وطالب النائب مصطفى سالم الجميع بالنزول إلى صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المقرر لها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى لتأييد ودعم السيسى لأنه الوحيد القادر على مواصلة مسيرة التصحيح والنهوض ببلدنا الحبيب.

واستعرض النائب مصطفى سالم خلال المؤتمر عددًا من الملفات الهامة، ومنها العدالة الاجتماعية ومحاربة الارهاب واستعادة مصر لدورها على المستوى الاقليمى والدولى، بالإضافة إلى أهمية مشاركة المرأة والنزول لصناديق الاقتراع لظهورها أمام العالم بصورة مشرفة تليق باسم مصر ومكانتها وخاصة صعيدها الزاخر بالقيادات النسائية المبدعة، واستعراض لما تحقق للمرأة من مكاسب خلال فترة رئاسة الرئيس السيسى الأولى تمثلت فى "عام المرأة"، وتقلدها المناصب القيادية والتنفيذية.

هذا وتناول المؤتمر أيضًا الأزمات التى مرت بها مصر وما تم من إجراءات و قرارات لاحتوائها، وتناول الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى وخاصة انحيازه لمحدودى الدخل واستهداف القرى الأكثر احتياجًا بصعيد مصر وإقامة المشروعات التى توفر فرص عمل للشباب داعيًا الجميع للخروج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أنها معركة ضد الإرهاب جنودها الشعب وسلاحها الأصوات الانتخابية.

ومن جانبه، قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج فى كلمته بالمؤتمر إنه لن يبنى مصر إلا شباب مصر وأن هذا المؤتمر الكبير لدعم وتأييد الرئيس السيسى لهو خير دليل على ما وصل إليه الشباب المصرى من وعى وإدراك، وأنه يعلم جيد كيف يميز بين الشىء الجيد الذى ينفعه وبين الشىء السيئ الذى يضره، وأننا هنا لنقول كلمة حق أن مصر تغيرت إلى الأحسن ونحن فى معركة كبيرة وقويه هى معركتنا مع الإرهاب هذا الإرهاب الذى لا دين ولا وطن له وكل هدفه هو قتل الأمة وتحطيم مقدراتها ولكننى أقول لها مهما فعلت فلن تستطيع أن تهز ذرة تراب واحدة من تراب مصر فمصر محفوظة بإذن الله، وأننا سنظل خلف قيادتنا السياسية ندعمها حتى تصل مصر إلى بر الأمان حفظ الله مصر شعبا وجيشا وشرطة.

أما القس يوئيل ممثل الكنيسة أوضح أن هناك قس سأل شيخ لماذا عمامتك بيضاء فقام الشيخ فسأل القس لماذا عمامتك سوداء فرد القس السواد والبياض يجتمعان فى العين إذا أنت فى عينى، وأوضح أن مصر هى الأمل الوحيد الباقى للأمة العربية وأنه لن يستطيع أحد أن يفرق بين نسيجى الأمة وستظل مصر داعمة لكل مسيرات التنمية ونحن نعلن تأييد الكنيسة للرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة من أجل الأمن والأمان من أجل استكمال ما قد بدأه الرئيس من إنجازات لمسناها على أرض الواقع ونحن دائمًا ما نصلى من أجل مصر ومن أجل أن يوفق الرئيس فى كل خطواته.