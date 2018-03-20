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الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:47 ص
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صور.. الرئيس الصينى: الاشتراكية وحدها يمكنها إنقاذ بلادنا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:05 ص
صور.. الرئيس الصينى: الاشتراكية وحدها يمكنها إنقاذ بلادنا الرئيس الصينى شى جينبينج





أ ف ب
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أكد الرئيس الصينى شى جينبينج فى خطاب أمام البرلمان الثلاثاء بعد يومين على انتخابه بالإجماع لولاية ثانية وفتح الباب أمام إمكانية بقائه فى السلطة قدر ما يشاء أن "وحدها الاشتراكية يمكن أن تنقذ الصين"، موجها فى الوقت نفسه تحذيرا إلى تايوان من أن أى محاولة للانفصال "مآلها الفشل".

وقال شى فى خطاب بمناسبة اختتام الجلسة السنوية العمومية للجمعية الوطنية الشعبية أن "التاريخ أثبت وسيظل يثبت أن الاشتراكية وحدها يمكن أن تنقذ الصين"، مشددا على أن "الحزب الشيوعى هو القيادة السياسية العليا للبلاد والضمانة الأساسية لتحقيق التجديد العظيم للأمة الصينية".

وأضاف فى تحذير إلى تايوان أن "كل الأعمال والحيل الرامية لتقسيم البلاد مصيرها الفشل وسيدينها الشعب وسيعاقب عليها التاريخ".

البرلمان الصينى
البرلمان الصينى

 

الرئيس الصينى خلال الجلسة
الرئيس الصينى خلال الجلسة

 

الرئيس الصينى يحيى الحضور
الرئيس الصينى يحيى الحضور

 

الرئيس الصينى يلقى كلمته أمام البرلمان
الرئيس الصينى يلقى كلمته أمام البرلمان

 

تحية الرئيس الصينى للبرلمان
تحية الرئيس الصينى للبرلمان

 

خطاب الرئيس الصينى أمام البرلمان
خطاب الرئيس الصينى أمام البرلمان

 

كلمة الرئيس الصينى
كلمة الرئيس الصينى

 


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شى جينبينجن الصين

الاشتراكية

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