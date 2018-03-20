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الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:37 م
خالد صلاح
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صور.. الدبلوماسيون الروس المطرودون يغادرون العاصمة البريطانية "لندن"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:37 م
صور.. الدبلوماسيون الروس المطرودون يغادرون العاصمة البريطانية "لندن" الدبلوماسيون الروس المطرودون يغادرون لندن





أ ف ب
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غادر دبلوماسيون روس مقر سفارتهم بلندن مع انقضاء المهلة التى منحتها لهم سلطات المملكة المتحدة لمغادرة البلاد، وذلك على خلفية قضية تسميم جاسوس روسى مزدوج سابق وابنته فى الرابع من مارس. ولا يزال الاثنان فى حالة غيبوبة فى المستشفى.

وصعد عشرات الروس بينهم أطفال مع حيواناتهم الاليفة، سيارات تحمل لوحات دبلوماسية. وكانت رئيس وزراء المملكة منحت الأربعاء الماضى مهلة من أسبوع لمغادرة 23 دبلوماسيا روسيا بلادها.

وفى رد فعل على ذلك قررت روسيا السبت طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وغلق المركز الثقافى البريطانى لديها.

وجمعت تيريزا ماى مجلس الامن الوطنى مجددا لاستعراض سير التحقيق وتقرير عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا المتهمة بالمسؤولية عن تسميم العميل المزدوج السابق سيرجى سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) فى سالزبرى بجنوب غرب انجلترا.

 

جانب من طائرة منتقلة لجمع دبلوماسيين وعائلاتهم من سفارة روسيا في لندن
جانب من طائرة منتقلة لجمع دبلوماسيين وعائلاتهم من سفارة روسيا في لندن

 

طائرة منتقلة لجمع دبلوماسيين وعائلاتهم من سفارة روسيا في لندن
طائرة منتقلة لجمع دبلوماسيين وعائلاتهم من سفارة روسيا في لندن

 

طائرة
طائرة

 

طرد دبلوماسين روس وعائلاتهم
طرد دبلوماسين روس وعائلاتهم

 


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