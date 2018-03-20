صور.. الجيش السورى يقدم مساعدات إنسانية لأهالى الغوطة الشرقية







وكالات – تصوير رويترز

قدم الجيش السورى مساعدات إنسانية لأهالى الغوطة الشرقية بالتعاون مع مركز المصالحة الروسى فى سوريا، إضافة إلى تنظيم فرق عمل داخل مراكز استقبال السكان النازحين تقوم بالطهى وتقديم الوجبات الساخنة.

وتشكلت مجموعات طبية اسعافية تعمل على الكشف عن الحالات الصحية ومعالجتها وإعطاء أصحابها كل ما هو ممكن فى سبيل الحرص على سلامتهم وحياتهم، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

من ناحية أخرى، شكر أحمد خضر، وهو المسؤول عن أحد مراكز استقبال النازحين من الغوطة الشرقية، الحكومة الروسية على دعمها الأخلاقى لهذه المراكز عبر الإرسال بشكل يومى لأعداد كبيرة من الوجبات الغذائية والمعونات الطبية مقدمة من الشعب الروسى للشعب السوري.

وأشار خضر إلى أن المساعدات الروسية التى تصل إلى هذه المراكز لعبت دورا كبيرا فى تخفيف العبء عن النازحين الذين تتزايد أعدادهم.



تقديم المساعدات فى الغوطة



تقديم مساعدات فى الغوطة



جانب من المساعدات



جانب من تقديم المساعدات فى الغوطة



مساعدات الجيش السورى