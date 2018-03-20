video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. الجيش السورى يقدم مساعدات إنسانية لأهالى الغوطة الشرقية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:05 م
صور.. الجيش السورى يقدم مساعدات إنسانية لأهالى الغوطة الشرقية مساعدات إنسانية فى الغوطة الشرقية





وكالات – تصوير رويترز
إضافة تعليق

قدم الجيش السورى مساعدات إنسانية لأهالى الغوطة الشرقية بالتعاون مع مركز المصالحة الروسى فى سوريا، إضافة إلى تنظيم فرق عمل داخل مراكز استقبال السكان النازحين تقوم بالطهى وتقديم الوجبات الساخنة.

وتشكلت مجموعات طبية اسعافية تعمل على الكشف عن الحالات الصحية ومعالجتها وإعطاء أصحابها كل ما هو ممكن فى سبيل الحرص على سلامتهم وحياتهم، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

من ناحية أخرى، شكر أحمد خضر، وهو المسؤول عن أحد مراكز استقبال النازحين من الغوطة الشرقية، الحكومة الروسية على دعمها الأخلاقى لهذه المراكز عبر الإرسال بشكل يومى لأعداد كبيرة من الوجبات الغذائية والمعونات الطبية مقدمة من الشعب الروسى للشعب السوري.

وأشار خضر إلى أن المساعدات الروسية التى تصل إلى هذه المراكز لعبت دورا كبيرا فى تخفيف العبء عن النازحين الذين تتزايد أعدادهم.

تقديم المساعدات فى الغوطة
تقديم المساعدات فى الغوطة

 

تقديم مساعدات فى الغوطة
تقديم مساعدات فى الغوطة

 

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات

 

جانب من تقديم المساعدات فى الغوطة
جانب من تقديم المساعدات فى الغوطة

 

مساعدات الجيش السورى
مساعدات الجيش السورى

 

مساعدات لأهالى الغوطة
مساعدات لأهالى الغوطة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الجيش السورى يواصل تأمين خروج المدنيين من الغوطة الشرقية

الدفاع الروسية: 3500 شخص غادروا الغوطة الشرقية السورية اليوم

الدفاع الروسية: تحرير أكثر من 65% من الغوطة الشرقية من "الإرهابيين"

الغوطة الشرقية

الغوطة

اخبار سوريا

الجيش السورى

اخبار العرب




لا تفوتك
غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة