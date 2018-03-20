صور.. الأم المثالية الأولى بدمياط: أبنائى كانوا يعتبروننى أما مثالية







دمياط - معتز الشربينى

أكد الدكتورة سناء فهمى حسن عبد السميع، الأم المثالية الأولى بمحافظة دمياط، أن أبنائى كانوا يعتبرونى أم مثالية لهم، كما عبرت عن سعادتها وفرحتها باختيارها الأم المثالية لمحافظة دمياط.

وقالت سناء، تخرجت من كلية الطب عام 1973، وعملت كطبيبة وحصلت على الماجستير فى طب وجراحة العيون، وتزوجت عام 76، وأثمر هذا الزواج عن ولد وابنتين، وأصررت على استكمال مشوار حياتى الوظيفية، ورعاية أبنائى الثلاثة "احمد، ومنى، وعلا" حتى عبرت بهم بر الطريق.

قالت الدكتور ثناء فهمى لـ"اليوم السابع" إن زوجها الدكتور محسن أحمد إبراهيم طبيب جراح والذى كان يعمل وكيلا لمستشفى دمياط العام، توفى فى 13 ديسمبر 1999 بسبب مرض فير س كبدى نتيجة العدوى من المرضى، وترك لى 3 من الأبناء، كانوا هم كل حياتى وكان لابد من استكمال الحياة والوصول إلى بر الأمان، سواء كان فى الحياة الوظيفية أو الحياة الأسرية.

وأضافت سناء، كانت إرادة الله فى حياتى تلعب دورا كبيراً، فى نفس العام الذى توفى فيه زوجى كان أبنائى الثلاثة فى الفرقة الثالثة بالكليات، حيث كان "أحمد" فى الفرقة الثالثة تجارة إنجليزى، والبنتان توئم كانوا فى الفرقة الثالثة تربية إنجليزى، وتم تخرجهم جميعاً بنجاح، وكل منهم رسم مستقبل حياته، وتزوج وأنجبوا عددا من الأحفاد هم حاليا كل حياتى.

وتم اختيارى مديراً لمستشفى الرمد بدمياط، فى نهاية شهر ديسمبر 1999 أى بعد وفاة زوجى بـ 18 يوما، فقط وقررت أن أقبل الوظيفة للخروج من أحزانى، لإن زوجى كان يمثل الكثير فى حياتى، وتشجيع أولادى على الكفاح والنجاح، وأضافت لم ينقطع عطائى فى مهنة الطب منذ أن تخرجت من كلية طب المنصورة عام 1971 وحتى الآن، وبعد بلوغى سن المعاش، حيث أننى اخصص أغلب وقتى لخدمة المرضى، وأعمل طبيب استشارى عيون فى عيادات الأمل الخاصة بالتأمين الصحى.

وأتت فرحتى الكبيرة جدا بلقب الأم المثالية، وبحفلات التكريم، ولكن كان أبنائى يطلقوا على "الأم المثالية منذ زمن طويل" بسبب وقوفى بجانبهم، وكان هذا التكريم من أبنائى أكبر وسام على صدرى لأننى شعرت إننى أكملت مهمتى بنجاح وحققت المطلوب منى على أكمل وجه.



الدكتور ثناء فهمى



تكريم محافظ دمياط