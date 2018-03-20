صور.. الألمان يتحدون الثلوج بالتنزه فى الشوارع

صور.. الألمان يتحدون الثلوج بالتنزه فى الشوارعالثلاثاء، 20 مارس 2018 04:01 م
الثلوج فى ألمانيا
كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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تساقطت الثلوج الكثيفة فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث انخفضت إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر.
وأظهرت صور بثتها وكالة فرانس برس الفرنسية، الثلوج التى غطت شوارع العاصمة الألمانية "برلين" وأنحاء متفرقة فى ألمانيا، ورغم ذلك خرج بعض الألمان فى الشوارع للتنزه وسط الثلوج.
وتشهد ألمانيا انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة منذ فترة، بجانب عدد من الدول الأوروبية، كما تسبب هطول الثلوج، فى صعوبة وصول بعض الموظفين إلى عملهم بالسيارة أو الدراجة.
الألمان يتحدون الثلوج بالتنزه فى الشوارع
الألمان
التنزه فى شوارع ألمانيا
الثلوج فى الألمانيا
الطقس فى ألمانيا
ألمانى يقود دراجته
تساقط الثلوج
جانب من طقس ألمانيا
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