video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الألمان يتحدون الثلوج بالتنزه فى الشوارع

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:01 م
صور.. الألمان يتحدون الثلوج بالتنزه فى الشوارع الثلوج فى ألمانيا





كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

تساقطت الثلوج الكثيفة فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث انخفضت إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر.

وأظهرت صور بثتها وكالة فرانس برس الفرنسية، الثلوج التى غطت شوارع العاصمة الألمانية "برلين" وأنحاء متفرقة فى ألمانيا، ورغم ذلك خرج بعض الألمان فى الشوارع للتنزه وسط الثلوج.

وتشهد ألمانيا انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة منذ فترة، بجانب عدد من الدول الأوروبية، كما تسبب هطول الثلوج، فى صعوبة وصول بعض الموظفين إلى عملهم بالسيارة أو الدراجة.

الألمان يتحدون الثلوج بالتنزه فى الشوارع
الألمان يتحدون الثلوج بالتنزه فى الشوارع

 

الألمان
الألمان

 

التنزه فى شوارع ألمانيا
التنزه فى شوارع ألمانيا

 

الثلوج فى الألمانيا
الثلوج فى الألمانيا

 

الطقس فى ألمانيا
الطقس فى ألمانيا

 

ألمانى يقود دراجته
ألمانى يقود دراجته

 

تساقط الثلوج
تساقط الثلوج

 

جانب من طقس ألمانيا
جانب من طقس ألمانيا

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الثلوج تغطى أسطح المنازل والبحار فى الدنمارك وفرنسا وألمانيا

الثلوج تجتاح رومانيا وتتسبب فى تأجيل الرحلات الجوية ومواعيد القطارات

الثلوج

الثلوج فى المانيا

اخبار المانيا

الطقس فى المانيا

اخبار المانيا اليوم

اخبار العالم




لا تفوتك
غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة