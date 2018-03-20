video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الآلاف من أهالى المعابدة بأسيوط فى مؤتمر لدعم السيسى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:16 م
صور.. الآلاف من أهالى المعابدة بأسيوط فى مؤتمر لدعم السيسى مؤتمر لدعم السيسى





أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق

نظم أهالى قرية المعابدة مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وذلك بالتنسيق مع جمعية كلنا معاك من أجل مصر وبرعاية "أل حمد" بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب، وذلك بحضور اللواء يحيى كدوانى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، والمهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة، ومحمد حمدى الدسوقى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاقتراحات والشكوى، والدكتور أبو دور سيد حامد عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر فرع أسيوط وإبراهيم نظير عضو مجلس النواب والآلاف من أهالى قرية المعابدة بمركز أبنوب، وأعضاء حملة كلنا معاك من أجل مصر، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية. 

وقال اللواء يحى كدوانى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الأمن القومى: إن الرئيس السيسى أنقذ مصر من الظلام الحالك وخرج بها إلى النور رغم المؤامرات الداخلية والخارجية التى كانت تقود أجندة لإيصال مصر إلى مرحلة الفشل وأن تصل مصر إلى مصير بعض دول الجوار مثل ليبيا وسوريا واليمن وغيرها من الدول.

وأضاف كدوانى أن الاقتصاد المصرى يسير بخطوات ثابتة بشهادة كل المنظمات الاقتصادية العالمية فضلا عن عودة الأمن بعد الرعب الذى بثته جماعات الشر والإرهاب فى قلوب المصريين والراغبين فى زيارة مصر، وذلك من خلال تدمير السياحة فضلا عن المليارات التى تدفع للإعلام الغربى لتشويه الصورة وإنكار الإنجازات مطالبا بضرورة التكاتف خلف الرئيس وخلف الدولة المصرية وصولا لبر الأمان.

وقال القس إسحاق نيابة عن الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع روحه على كفه، من أجل إنقاذ الوطن، وحفظ مقدراته ولابد من الوقوف بجانبه من أجل المرور بالدولة من هذه المرحلة الصعبة حتى نحصد ما زرعناه، وحتى يصل جيشنا إلى أعلى المراتب العالمية حتى نملك قوتنا وحمايتنا.

وقال المهندس ياسر عمر عضو لجنة الخطة والموازنة فى كلمته ان المشير عبد الفتاح السيسى أنقذ الدولة من المؤامرة التى تم اعدادها لمنطقة الشرق الأوسط وقت ان كان السيسى مسئولا عن المخابرات الحربية فلابد ان نقف بجواره ولا نتركه ولابد ان نقوى موقفه ونقف خلفه.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المشاركون بمؤتمر المعابدة بأسيوط: السيسي أنقذ الدولة من المؤامرات

اخبار مصر

كلنا معاك

اجل مصر

انتخابات الرئاسه

مجلس النواب




لا تفوتك
غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة