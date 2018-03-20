صور.. الآلاف من أهالى المعابدة بأسيوط فى مؤتمر لدعم السيسى







أسيوط - هيثم البدرى

نظم أهالى قرية المعابدة مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وذلك بالتنسيق مع جمعية كلنا معاك من أجل مصر وبرعاية "أل حمد" بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب، وذلك بحضور اللواء يحيى كدوانى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، والمهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة، ومحمد حمدى الدسوقى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاقتراحات والشكوى، والدكتور أبو دور سيد حامد عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر فرع أسيوط وإبراهيم نظير عضو مجلس النواب والآلاف من أهالى قرية المعابدة بمركز أبنوب، وأعضاء حملة كلنا معاك من أجل مصر، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية.

وقال اللواء يحى كدوانى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الأمن القومى: إن الرئيس السيسى أنقذ مصر من الظلام الحالك وخرج بها إلى النور رغم المؤامرات الداخلية والخارجية التى كانت تقود أجندة لإيصال مصر إلى مرحلة الفشل وأن تصل مصر إلى مصير بعض دول الجوار مثل ليبيا وسوريا واليمن وغيرها من الدول.

وأضاف كدوانى أن الاقتصاد المصرى يسير بخطوات ثابتة بشهادة كل المنظمات الاقتصادية العالمية فضلا عن عودة الأمن بعد الرعب الذى بثته جماعات الشر والإرهاب فى قلوب المصريين والراغبين فى زيارة مصر، وذلك من خلال تدمير السياحة فضلا عن المليارات التى تدفع للإعلام الغربى لتشويه الصورة وإنكار الإنجازات مطالبا بضرورة التكاتف خلف الرئيس وخلف الدولة المصرية وصولا لبر الأمان.

وقال القس إسحاق نيابة عن الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع روحه على كفه، من أجل إنقاذ الوطن، وحفظ مقدراته ولابد من الوقوف بجانبه من أجل المرور بالدولة من هذه المرحلة الصعبة حتى نحصد ما زرعناه، وحتى يصل جيشنا إلى أعلى المراتب العالمية حتى نملك قوتنا وحمايتنا.

وقال المهندس ياسر عمر عضو لجنة الخطة والموازنة فى كلمته ان المشير عبد الفتاح السيسى أنقذ الدولة من المؤامرة التى تم اعدادها لمنطقة الشرق الأوسط وقت ان كان السيسى مسئولا عن المخابرات الحربية فلابد ان نقف بجواره ولا نتركه ولابد ان نقوى موقفه ونقف خلفه.



















