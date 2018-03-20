صور .. افتتاح معرض الزهور الأول بــ"زراعة المنيا"







المنيا – حسن عبد الغفار

افتتحت كلية الزراعة بجامعة المنيا تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، معرض الزهور الأول، بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد عبده عميد كلية الزراعة، والدكتور عادل عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء كليات الجامعة لشئون البيئة، والدكتور محمد عبد الهادى مدير المشتل بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

وضم المعرض مجموعة نادرة من الزهور ونباتات الزينة الخاص بالتنسيق الداخلي والخارجي مثل نبات الورد والحوليات الصينية والصبارات وغيرها من مختلف أنواع النباتات، وذلك لتسويق وبيع منتجات المعرض إلى مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجى.

كما نظمت كلية الزراعة ، يوم الوفاء ورد الجميل؛ لتكريم العاملين والموظفين بالكلية والبالغين سن المعاش والموظف والعامل المثالى تقديراً لمجهوداتهم ، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه الاحتفالية تقام سنوياً داخل كلية الزراعةً لتكريم العاملين البالغين سن المعاش والعمال المثاليين بالكلية، عرفاناً منها لمجهوداتهم، واستمراراً على التواصل بين العاملين الجدد والقدامى لاكتساب الخبرات والعمل على تواصل الاجيال لنجاح المنظومة داخل الكلية.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد جلال حسن، والدكتور جمال أبو المكارم رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور السيد عبده عميد كلية الزراعة، والدكتور عادل عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدى مطاريد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسن حمودة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

وفى نهاية الاحتفالية كرم الدكتور محمد جلال حسن، والدكتور جمال أبو المكارم والدكتور السيد عبده الموظفين والعاملين بالكلية.



افتتاح معرض الزهور الأول بزراعة المنيا



افتتاح معرض الزهور الأول بزراعة المنيا



افتتاح معرض الزهور الأول بزراعة المنيا