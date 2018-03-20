صور.. احتجاجات فى اليونان ضد الهجوم التركى على مدينة عفرين السورية







رويترز

نظم الأكراد الذين يعيشون فى اليونان مظاهرة حاشدة بالعاصمة "أثينا"، احتجاجا على القصف التركى فى مدينة عفرين شمال غرب سوريا، منددين بالتدخل التركى العسكرى فى المدينة السورية.

وأغلق الجيش التركى مداخل ومخارج مدينة عفرين السورية، بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن قوات عملية "غصن الزيتون" سيطرت بالكامل على مركز مدينة عفرين، وتم رفع العلم التركى وسطها.

فى سياق متصل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فى جنيف تمكنها من إيصال مساعدات جديدة إلى الفارين من مدينة عفرين السورية التى سيطرت عليها القوات التركية.



احتجاجات فى اليونان ضد الهجوم التركى على مدينة عفرين السورية



أكراد فى اليونان



جانب من الاحتجاجات



جانب من المظاهرات