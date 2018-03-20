صور.. احتجاجات فى الهند للمطالبة بالتجنيد بالسكك الحديدية

صور.. احتجاجات فى الهند للمطالبة بالتجنيد بالسكك الحديديةالثلاثاء، 20 مارس 2018 03:28 م
احتجاجات فى الهند
رويترز
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وقعت اشتباكات بين الشرطة الهندية ومحتجين مطالبين بالتجنيد فى السكك الحديدية بمومباى، اليوم الثلاثاء، بعد تنظيم وقفة احتجاجية على قضبان السكك الحديدية.
وأظهرت صور بثتها وكالة "رويترز" للأنباء، استلقاء عشرات الهنود على خطوط السكك الحديدة لمنع حركة القطارات أثناء احتجاجات اليوم، أثناء تنظيمهم مظاهرة احتجاجية للمطالبة بالتجنيد فى السكك الحديدية.
احتجاجات فى الهند للمطالبة بالتجنيد بالسكك الحديدية
اشتباكات
الشرطة الهندية
جانب من الاحتجاجات
جانب من الاشتباكات
قطع خطوط السكك الحديدية
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