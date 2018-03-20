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الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:33 م
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صور.. احتجاجات فى الهند للمطالبة بالتجنيد بالسكك الحديدية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:28 م
صور.. احتجاجات فى الهند للمطالبة بالتجنيد بالسكك الحديدية احتجاجات فى الهند





رويترز
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وقعت اشتباكات بين الشرطة الهندية ومحتجين مطالبين بالتجنيد فى السكك الحديدية بمومباى، اليوم الثلاثاء، بعد تنظيم وقفة احتجاجية على قضبان السكك الحديدية.

وأظهرت صور بثتها وكالة "رويترز" للأنباء، استلقاء عشرات الهنود على خطوط السكك الحديدة لمنع حركة القطارات أثناء احتجاجات اليوم، أثناء تنظيمهم مظاهرة احتجاجية للمطالبة بالتجنيد فى السكك الحديدية.

 

احتجاجات فى الهند للمطالبة بالتجنيد بالسكك الحديدية
احتجاجات فى الهند للمطالبة بالتجنيد بالسكك الحديدية

 

اشتباكات
اشتباكات

 

الشرطة الهندية
الشرطة الهندية

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

قطع خطوط السكك الحديدية
قطع خطوط السكك الحديدية

 

 

 


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