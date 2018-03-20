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الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:33 م
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صور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "الجوخى" و"ناجى" بقنا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:33 م
صور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "الجوخى" و"ناجى" بقنا إنهاء خصومة ثأرية





قنا – هند المغربى - وائل محمد
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تمكنت لجنة المصالحات الثأرية في مركز دشنا، شمال قنا، اليوم، الثلاثاء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، من إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي "الجوخي" و"ناجي" في منطقة الصعايدة بمدينة دشنا، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء علاء محمود العياط ، مدير الأمن، وحسين فايز عضو مجلس النواب، واللواء سيف نصر الدين الصافي والآلاف من المواطنين في سرادق الصلح بمنطقة الصعايدة.

وقدم الهجان الشكر لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإرسائهم لروح التسامح، كما وجه تحية إعزاز وتقدير لكل من شارك من أهل المشورة والرأي والعقلاء والمصلحين، مشيدًا بدور لجنة المصالحات وكافة الأجهزة التي شاركت لإنجاح هذا الصلح وجعلته واقعًا نسعد به جميعا وعلى رأسها الأجهزة الأمنية لما بذلوه من جهود مضنية لإتمام ورعاية هذا الصلح، لافتًا إلى أن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ولجنة المصالحات نجحت في إنهاء 87 خصومة داعيا المواطنين إلى تغليب صوت العقل والحكمة عند كل خلاف لنضع حداً للخصومات خاصة الفردية والتي غالبا ما تكون الشرارة لإشعال الفتن.

تعود أحدث الواقعة إلى 6 سنوات عندما قام أحد افراد عائلة "ناجي" بقتل شخص  من عائلة "الجوخي" اثناء الاشتباكات على قطعة ارض زراعية في حوض الصعايدة، وألقي القبض على المتهم وحكم عليه من محكمة نجع حمادي بالسجن 10 سنوات.

.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة الصعايدة (1)
 إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة الصعايدة 
.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة الصعايدة (1)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا
.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة الصعايدة (2)
 جانب من إنهاء الخصومة الثأرية
.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة الصعايدة (3)
أثناء إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة الصعايدة 
.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة الصعايدة (4)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين 
.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة الصعايدة (5)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى  "الجوخى" و"ناجى

 


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