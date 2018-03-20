صور.. إصابة شخصين فى حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية قرب واشنطن







أ ف ب - تصوير رويترز

وقع إطلاق نار، الثلاثاء، فى مدرسة ثانوية فى مدينة غريت ميلز فى مريلاند على بعد 90 دقيقة من العاصمة الأمريكية ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح فيما توفى المهاجم بعد إصابته.

وقال تيم كاميرون مسؤول الشرطة فى منطقة سانت مارى لشبكة "ام اس ان بى سي" إن "شخصا واحدا أطلق النار على امرأة عند بدء الدروس صباحا".

وأضاف أن مطلق النار "تعرض لنيران مسئول الأمن فى المدرسة" وأصيب بجروح بالغة. ثم توفى فيما بعد.

وقال إن طالبة أصيبت بجروح وهى فى حالة حرجة وأصيب شاب حالته مستقرة. ونقل الثلاثة إلى مستشفيات المنطقة للعلاج.

وكان يمكن رؤية سيارات الشرطة والأسعاف فى محيط المدرسة.

وقال جوناثان وهو من طلاب المدرسة لشبكة "سى أن أن" "حصل الامر بسرعة بعيد بدء الدروس".

وأضاف "حضرت الشرطة وردت بسرعة فائقة" مضيفا "كان لديهم الكثير من العناصر".

وتم إجلاء الطلاب إلى مدرسة مجاورة.



جانب من محيط المدرسة



محيط الحادث