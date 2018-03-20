صور.. أهالى عرب المدابغ بأسيوط ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي بالانتخابات







أسيوط ـ محمود عجمى

نظم أهالى عرب المدابغ بحى غرب مدينة أسيوط، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية؛ بحضور اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنه الدفاع الأمن القومى بمجلس النواب، والنائب محمد حمدى الدسوقى والنائب مرتضى العربى، واللواء تادرس قلدس، أعضاء مجلس النواب بأسيوط والدكتور على مهران منسق حمله كلنا معاك من اجل مصر، محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء والمئات من أهالى غرب البلد بأسيوط.

وقال الدكتور على مهران، منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بأسيوط، أدعو أهالى عرب المدابغ بغرب البلد بأسيوط، بالاحتشاد والمشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال مسيرة العطاء والبناء والتنمية فى ظل المرحلة الراهنة والتى تلزمنا جميعا أن نقف خلف القائد والزعيم السيسى.

وأضاف منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بأسيوط، استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن ينفذ العديد من مشروعات التنمية واتخاذ إجراءات لإصلاح الاقتصاد المصرى والنهوض به من جديد لخدمة المواطنين بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب، وكذلك مشروع تكافل وكرامة وتوفير معاشات لمحدودى الدخل للمواطنين وأيضا أطلاق شهادات أمان للمصرين لتوفير معاشات.

وأوضح اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح خلال السنوات الأربع الماضية، فى إعادة بناء قدرة القوات المسلحة وجهاز الشرطة، لمواجهة التحديات التى تحاك بمصر فى الداخل والخارج، كما أنه أطلق العملية الشاملة سيناء 2018، لتطهيرها من الإرهاب وإعادة تعميرها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وأهالى سيناء الحبيبة، مشيرا إلى أنه يجب على جميع الشعب المصرى النزول والمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وانتخاب الرئيس السيسى، لنقول للعالم أجمعه أننا نقف معه ونؤيده فى استكمال التنمية والبناء.































