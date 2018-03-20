صور.. ألعاب نارية و مسابقات فى اختتام مهرجان المرح "لاس فالاس" فى إسبانيا







كتب محمد جمال - تصوير رويترز

اختتمت، اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان فالنسيا الإسبانى المعروف باسم " فالاس” والذى يتم فيه حرق ما يقارب من 391 تمثالا من الورق المنحوت.

وهذه التماثيل الورقية الكبيرة عادة ما تمثل أحداثا سياسية إسبانية بطريقة ساخرة بعلاقة مع السياسيين والنجوم والقصص المحلية، ولكنها تشمل أيضا آخر الأحداث على الصعيد العالمى.

وتشتغل فالنسيا خلال هذا المهرجان بالتقليد السنوى بعرض للألعاب النارية والأزياء إضافة إلى مسابقات أكلة البايلا، ومصارعة الثيران طيلة أسبوع تقريبا، الختام كان بحرق منحوتات “النينوتس” الشهيرة الموجودة فى جميع أنحاء المدينة.

وتحتضن فالنسيا بشكل سنوى مهرجان فالاس، الذى يستمر لثلاثة أيام ويشهد إقبالا كبيرا، وترجع طقوس المهرجان إلى النصف الثانى من القرن الـ18، حين كان النجارون يحرقون الخشب الزائد فى محلاتهم.

إشعال النار فى بعض تماثيل الورق المنحوت



إشعال النيران فى 391 من التماثيل المنحوتة



إطفاء النيران



مهرجان المرح لاس فالاس فى فالنسيا بإسبانيا



مهرجان لاس فالاس