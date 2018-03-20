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صور.. ألعاب نارية و مسابقات فى اختتام مهرجان المرح "لاس فالاس" فى إسبانيا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:02 ص
صور.. ألعاب نارية و مسابقات فى اختتام مهرجان المرح "لاس فالاس" فى إسبانيا مهرجان لاس فالاس





كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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اختتمت، اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان فالنسيا الإسبانى المعروف باسم " فالاس” والذى يتم فيه حرق ما يقارب من 391 تمثالا من الورق المنحوت.

وهذه التماثيل الورقية الكبيرة عادة ما تمثل أحداثا سياسية إسبانية بطريقة ساخرة بعلاقة مع السياسيين والنجوم والقصص المحلية، ولكنها تشمل أيضا آخر الأحداث على الصعيد العالمى.

وتشتغل فالنسيا خلال هذا المهرجان بالتقليد السنوى بعرض للألعاب النارية والأزياء إضافة إلى مسابقات أكلة البايلا، ومصارعة الثيران طيلة أسبوع تقريبا، الختام كان بحرق منحوتات “النينوتس” الشهيرة الموجودة فى جميع أنحاء المدينة.

وتحتضن فالنسيا بشكل سنوى مهرجان فالاس، الذى يستمر لثلاثة أيام ويشهد إقبالا كبيرا، وترجع طقوس المهرجان إلى النصف الثانى من القرن الـ18، حين كان النجارون يحرقون الخشب الزائد فى محلاتهم.

 

إشعال النار فى الأوراق التى تحمل أحداث العالم
إشعال النار فى بعض تماثيل الورق المنحوت

إشعال النيران فى 391 من التماثيل المنحوتة
إشعال النيران فى 391 من التماثيل المنحوتة

إطفاء النيران
إطفاء النيران

انطلاق مهرجان المرح لاس فالاس فى فالنسيا بإسبانيا
مهرجان المرح لاس فالاس فى فالنسيا بإسبانيا

 
 
مهرجان لاس فالاس
مهرجان لاس فالاس
 
جانب من إشعال الحرائق فى التماثيل
جانب من إشعال الحرائق فى التماثيل

 


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