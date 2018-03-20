صور.. أكراد العراق يحتفلون بعيد النوروز على طريقتهم الخاصة







رويترز

احتفل الأكراد، مساء اليوم الثلاثاء، بعيد النوروز الذى يعود الاحتفال به إلى أكثر من 2000 سنة، وقد تمّ إدراجة فى قائمة اليونسكو للتراث العالمى فى عام 2009.



احتفالات الأكراد بالعيد

وأظهرت صورا بثتها وكالة "رويترز"، العشرات من أبناء الشعب الكردى العراقى وهم يحملون شُعل نارية متجهين إلى قمة جبل يقع فى مدينة أكرا العراقية.

وعيد النوروز، يحتفل يه العديد من بلدان قارة آسيا، والشرق الأوسط، ودول البلقان، والقوقاز، ويوافق رأس السنة وفق التقويم الشمسي، حيث يتمّ الاحتفال به فى العشرين من مارس.



إشعال النيران



أكراد العراق يحتفلون بعيد النوروز على طريقتهم الخاصة



أكراد العراق



الاحتفال بعيد النوروز فى العراق



الاحتفال بعيد النوروز



جانب من الاحتفال بعيد النوروز



جانب من الاحتفالات