video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صحيفة كويتية: احتشاد المصريين للتصويت يؤكد قناعاتهم بالإنجازات المحققة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:46 ص
صحيفة كويتية: احتشاد المصريين للتصويت يؤكد قناعاتهم بالإنجازات المحققة تصويت المصريين بالخارج





الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت جريدة (الخليج) الكويتية، فى عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أن الإقبال الحاشد للمصريين فى الخارج على المشاركة فى انتخابات الرئاسة تؤكد قناعتهم بالإنجازات التى تحققت على أرض مصر.

وقالت صحيفة (الخليج) - تحت عنوان (استقرار مصر.. استقرار للخليج) - "إن احتشاد المصريين أمام سفاراتهم فى الخارج، لاسيما أمام سفارة مصر فى الكويت، للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، مشهد يوجه رسالة أهم بكثير من مجرد وضع ورقة فى الصندوق الانتخابى باسم المرشح الذى اختاره الناخب، بل رسالة تؤكد قناعة المصريين فى الخارج بما تم من إصلاحات سياسية واقتصادية فى مصر خلال السنوات الماضية، ويقينهم بحاجة مصر الملحة إلى مواصلة هذه الإصلاحات، والسير بدولتهم نحو مستقبل أفضل".

وأضافت أن الإقبال الكبير على التصويت، الذى عايشه الكويتيون فى الكويت، وتابعوه على الشاشات فى الكثير من دول العالم الأخرى، لم يكن من فراغ وإنما جاء معبرا عن حالة من التجاوب الصادق بين المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج، وما يجرى فى وطنهم وإدراكهم بضرورة تعزيز وتدعيم تلك المسيرة التى انطلقت فى مصر، والتى استطاعت تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، كما حققت نجاحا كبيرا شهد به العالم كله فى مواجهة الإرهاب، الذى كان يهدد المجتمع المصرى ويسعى لبث الفتنة فى صفوفه.

ولفتت الصحيفة أن سيناء شهدت خلال الأشهر الماضية أفضل حالة من حالات أمنها واستقرارها، تزامنا مع حملة قوية بدأ التخطيط لها منذ فترة لإعادة تعمير سيناء وربطها بوادى ودلتا النيل، وإقامة الجامعات والمصانع بها، واستصلاح أراضيها للزراعة وفتح آفاق الاستثمار والسياحة فيها إلى أقصى مدى.

وأكدت أن انتخابات الخارج جاءت كاشفة ومؤشرا لانتخابات الداخل، التى ستجرى أواخر الشهر الجاري، ومعبرة بقوة عن طموحات المصريين وآمالهم فى رؤية مصر وهى تستعيد من جديد عافيتها، وتدشن انطلاقة اقتصادية وتنموية كبرى تنقل شعبها إلى المستوى اللائق والجدير به، لافتة إلى أن المصريين يدركون جميعا أن مشاركتهم فى هذه الانتخابات تشكل تعبيرا عن الاصطفاف الوطنى نحو غاية أكبر وأهم تقع مسؤوليتها على عاتق الجميع دون استثناء.

وشددت (الخليج) على أن اهتمامها بهذا الاستحقاق الديمقراطى الكبير، ليس تدخلا فى الشأن المصرى، وإنما هو تأكيد على مدى أهمية مصر بالنسبة للمنطقة العربية، وإيمانها بأن أمن الخليج هو من أمن مصر، كما أن أمن مصر هو من أمن الخليج، وأن بقاء مصر قوية وراسخة ومستقرة هو أهم وأكبر مقومات الأمن القومى العربى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حصاد غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج.. مشاركة كثيفة فى مختلف دول العالم.. 7 ملايين تفاعل على صفحات الوزارة.. والمرأة والشباب وذوو القدرات الخاصة فى صدارة المشهد الانتخابى

انتهاء تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية بقنصلية لوس أنجلوس وبدء الفرز

تحالف "شفافية الانتخابات" يستعرض اليوم تقريره عن تصويت المصريين بالخارج

رئيس "برلمانية مستقبل وطن": "تصويت المصريين بالخارج حاجة تشرف بجد"

الوطنية للانتخابات تتلقى نتائج فرز 139 لجنة لتصويت المصريين بالخارج

"الوطنية للانتخابات": تصويت المصريين بالخارج شهد إقبالا ملحوظا

"الوطنية للانتخابات": تصويت المصريين بالخارج شهد إقبالا ملحوظا سجلته وسائل الإعلام وشاهدته منظمات المجتمع المدنى.. وبعض الدول العربية استمر الاقتراع بها إلى ما بعد التاسعة مساءً لاستمرار توافد الناخبين

صحيفه الخليج الكويتيه

الكويت

انتخابات الرئاسه المصريه

الانتخابات الرئاسيه

تصويت المصريين فى الخارج

السيسى

الرئيس السيسى

انتهاء عمليه التصويت بالخارج




لا تفوتك
"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة