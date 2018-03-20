صحيفة كويتية: احتشاد المصريين للتصويت يؤكد قناعاتهم بالإنجازات المحققة







الكويت (أ ش أ)

أكدت جريدة (الخليج) الكويتية، فى عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أن الإقبال الحاشد للمصريين فى الخارج على المشاركة فى انتخابات الرئاسة تؤكد قناعتهم بالإنجازات التى تحققت على أرض مصر.

وقالت صحيفة (الخليج) - تحت عنوان (استقرار مصر.. استقرار للخليج) - "إن احتشاد المصريين أمام سفاراتهم فى الخارج، لاسيما أمام سفارة مصر فى الكويت، للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، مشهد يوجه رسالة أهم بكثير من مجرد وضع ورقة فى الصندوق الانتخابى باسم المرشح الذى اختاره الناخب، بل رسالة تؤكد قناعة المصريين فى الخارج بما تم من إصلاحات سياسية واقتصادية فى مصر خلال السنوات الماضية، ويقينهم بحاجة مصر الملحة إلى مواصلة هذه الإصلاحات، والسير بدولتهم نحو مستقبل أفضل".

وأضافت أن الإقبال الكبير على التصويت، الذى عايشه الكويتيون فى الكويت، وتابعوه على الشاشات فى الكثير من دول العالم الأخرى، لم يكن من فراغ وإنما جاء معبرا عن حالة من التجاوب الصادق بين المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج، وما يجرى فى وطنهم وإدراكهم بضرورة تعزيز وتدعيم تلك المسيرة التى انطلقت فى مصر، والتى استطاعت تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، كما حققت نجاحا كبيرا شهد به العالم كله فى مواجهة الإرهاب، الذى كان يهدد المجتمع المصرى ويسعى لبث الفتنة فى صفوفه.

ولفتت الصحيفة أن سيناء شهدت خلال الأشهر الماضية أفضل حالة من حالات أمنها واستقرارها، تزامنا مع حملة قوية بدأ التخطيط لها منذ فترة لإعادة تعمير سيناء وربطها بوادى ودلتا النيل، وإقامة الجامعات والمصانع بها، واستصلاح أراضيها للزراعة وفتح آفاق الاستثمار والسياحة فيها إلى أقصى مدى.

وأكدت أن انتخابات الخارج جاءت كاشفة ومؤشرا لانتخابات الداخل، التى ستجرى أواخر الشهر الجاري، ومعبرة بقوة عن طموحات المصريين وآمالهم فى رؤية مصر وهى تستعيد من جديد عافيتها، وتدشن انطلاقة اقتصادية وتنموية كبرى تنقل شعبها إلى المستوى اللائق والجدير به، لافتة إلى أن المصريين يدركون جميعا أن مشاركتهم فى هذه الانتخابات تشكل تعبيرا عن الاصطفاف الوطنى نحو غاية أكبر وأهم تقع مسؤوليتها على عاتق الجميع دون استثناء.

وشددت (الخليج) على أن اهتمامها بهذا الاستحقاق الديمقراطى الكبير، ليس تدخلا فى الشأن المصرى، وإنما هو تأكيد على مدى أهمية مصر بالنسبة للمنطقة العربية، وإيمانها بأن أمن الخليج هو من أمن مصر، كما أن أمن مصر هو من أمن الخليج، وأن بقاء مصر قوية وراسخة ومستقرة هو أهم وأكبر مقومات الأمن القومى العربى.