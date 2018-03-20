صحيفة أمريكية: "مفجر متسلسل" قد يكون وراء الانفجارات الغامضة فى أوستن







كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية، إن الانفجار الذى أصاب رجلين بشكل خطير فى مدينو أوستن بولاية تكساس أمس، الاثنين، مرتبط على ما يبدو بسلسلة الانفجارات الغامضة والقاتلة فى بعض الأحيان التى وقعت هذا الشهر فى الولاية مما أشعل المخاوف فى المدينة العاصمة، بحسب ما ذكرت السلطات.

وقال رئيس الشرطة بأوستن، برايان مانلى، إننا نتعامل بشكل واضح مع مفجر تسلسلى.

وأوضح مانلى أن قنبلة تم وضعها بجوار سور كان بها سلك تشغيل، أشعل القنبلة عندما انطلق رجال بدراجاتهم مساء الأحد الماضى، وقال إن استخدام سلك تشغيل القنبلة يعكس مستوى عال من التطور مقارنة بالتكنولوجيا المستخدمة فى التفجيرات السابقة.

وقال مانلى، إن الرجال عانوا من إصابات كبيرة وحث السكان فى نطاق نصف ميل من موقع الانفجار بالبقاء داخل منازلهم.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت عن فتح تحقيق فى الانفجار الذى وقع فجر الاثنين، وذلك بعد سلسلة انفجارات بطرود بريدية مفخخة فى أوستن أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

ورصدت أجهزة الأمن فى تكساس جائزة قدرها 115 ألف دولا لمن يدلى بمعلومات للكشف عن الجانى.