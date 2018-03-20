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الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:07 م
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صحة الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:01 م
صحة الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية





الإسكندرية - جاكلين منير
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن رفع حالة الاستعداد القصوى ومنع الأجازات والراحات بجميع المستشفيات التابعة للمديرية، اعتباراً من السبت 24 مارس، وذلك نظراً لتوافد المواطنين بالميادين الرئيسية، وأمام اللجان الانتخابية أثناء إجراء العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية، والمقرر انعقادها فى الفترة من من 26 إلى 28 مارس الجارى.

وطالبت الدكتورة عزة الفناجلى مدير مديرية الصحة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، بزيادة أعضاء الفريق الطبى بالمستشفيات، والتأكيد من جاهزية فرق الانتشار السريع، وتوفير ومضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الخاصة بالطوارئ، وتوفير كمية إضافية من أكياس الدم ومشتقاته، وتوافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ بمستشفيات المديرية.

وأشارت الفناجلى إلى ضرورة وجود نوباتجيات للأطباء وفنين الأقسام المعاونة (الأشعة – المعمل – بنك الدم) خلال فترة رفع درجة الاستعداد، بالإضافة إلى التأكد من بدائل المياه والكهرباء، مع التأكد من جاهزية كافة أجهزة الطوارئ والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.

وأكدت الفناجلى،على تأجيل دخول العمليات الغير عاجلة اعتباراً من السبت 24 مارس حتى أشعار أخر، مع إخلاء 30% من أسرة المستشفى فى تخصصات الجراحة العامة والعظام، والرعايات المركزة والحروق.

وشددت الفناجلى على سرعة الإبلاغ فوراً عن المصابين الذين تم استقبالهم بالمستشفى،نتيجة لأى أحداث، بالإضافة إلى سرعة إرسال النوبتجيات الخاصة بالمستشفيات، اعتباراً من السبت 24 مارس ولحين الانتهاء من العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية، وذلك استعداداً لمواجهة أى مخاطر قد تحدث.

 


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