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صاحب توك توك يفتح النار على عاملين بسبب تركيب سماعات

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:43 م
صاحب توك توك يفتح النار على عاملين بسبب تركيب سماعات توك توك - ارشيفية





كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على صاحب توك توك عقب قيامه بإطلاق الأعيرة النارية من فرد خرطوش على عاملين بمحل إكسسوارات دراجات بخارية، بسبب خلافات بينهما حول قيمة تركيب سماعات الدراجة البخارية ، وهو ما دفعه لإطلاق النيران عليهما وإصابتهما بطلقات خرطوش.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد تفيد باستقبال "حسام ج أ" 35 سنة عامل بمحل إكسسوارات دراجات بخارية، مصاب بطلق نارى رش خرطوش بالقدم، وشقيقه "عبد الهادى ج أ" 25 سنة عامل بالمحل،  مصاب بطلق ناري رش خرطوش بالقدم.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم، ومن خلال الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهما وبين "أحمد م م" 21 سنة صاحب محل ملابس، بسبب خلافات مالية بينهما حول قيمة تركيب سماعات للدراجة البخارية لـ"توك توك " يملكه الأخير، وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم، وتم ضبطه وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" مستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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