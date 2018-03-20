شطب دعوى طلاق الفنانة علا غانم ضد زوجها بعد تصالحهما







كتب كريم صبحى

قررت محكمة الأسرة بقصر النيل اليوم الثلاثاء، شطب دعوى الطلاق المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها بعد تصالحهما.

وقدم عاصم قنديل محامى الفنانة علا غانم، طلبا بشطب الدعوى من رئيس المحكمة لتصالح المدعية مع المدعى عليه.

وكان المستشار عاصم قنديل، أقام دعوى تطليق موكلته الفنانة علا غانم بمحكمة الأسرة بقصر النيل ضد زوجها، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما.