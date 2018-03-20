شركة مياه الأقصر تواصل قوافلها التوعية فى حملة "النقطة بتفرق"







الأقصر – أحمد مرعى

واصل فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، من فعاليات تنظيم قافلة مائية بمنطقة جزيرة العوامية عبر تنظيم مؤتمر لترشيد إستهلاك المياة بمركز شباب طيبة بالعوامية، وعمل توعية خارجية مع الجمهور وإجراء تحاليل للمياه فى المنازل، وعمل كسح بمنطقة العوامية بسيارات الصرف الصحى، وأعمال دعاية للقافلة ودورى لكرة القدم بالتعاون مع الشباب والرياضة، وذلك لتوعية الأهالي بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه وترشيد الاستهلاك، وذلك فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "النقطة بتفرق" بالتعاون بين الشركة القابضة للمياه والأزهر الشريف والكنيسة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة ووزارة الرى والموارد المائية ووزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقام فريق التوعية والاعلام بإدارة مياه أرمنت، والذى يضم كل من الدكتور أحمد صالح كيميائى بمعمل أرمنت، وريهام فتحى ومارينا وجيه مسئولى إدارة التوعية بأرمنت، بعمل ندوة توعية لمدرسة الشهيد احمد محمد الامير الابتدائية المشتركة بالديمقراط بعنوان "النقطة بتفرق"، وحثت الندوة التلاميذ والتلميذات حول أهمية المياه وكيفية ترشيدها واهمية وجود قطرة المياه ف الحياة وكيفية المحافظة عليها حيث رحب مسئولوا المدرسة بفكرة نشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه ، وكانت بحضور عدد من المدرسين والمدرسات ودارت الندوة حول ضرورة ترشيد إستهلاك المياه وكيفية إستغلالها بالشكل الامثل والمحافظة عليها والمحافظة على مياه النيل من التلوث وعن دورة المياه من نهر النيل مرورا بالشركة حتى تصل الى المنزل ومراحل تنقيتها وتبادل الطرفين الاسئلة كما أرشد فريق التوعية الطلبة بأرقام الخط الساخن 125 لسرعة العمل على حل أي مشكلة طارئه ووجهوا الدعوة لمسئولى المدرسة للقيام بزيارة لمحطة مياه الشرب بأرمنت لرؤية مراحل تنقية المياه بشكل عملى.

كما أنه تحت رعاية اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر، نظم رجال إدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بالشركة حملات توعية بمركز إسنا، وقد بدأت الفعاليات منذ الصباح 2018 بتقديم التوعيه بكلا من مجلس قروى النمسا، حيث حثت الساده العاملين بالوحدة بترشيد إستهلاك المياه والتعاون بنشر الحملة القومية "النقطة بتفرق"، كما شملت الفعاليات زيارة مدرسة ساحل القرايا الابتدائية، وكذلك وحده الشئون الاجتماعيه باسنا، بالإضافة للزيارات الميدانيه بالمحال التجاريه التي تستهدف إعلام المواطنين بأنشطة الحملة وتوعيتهم بضرورة ترشيد استهلاك المياه.