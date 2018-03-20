شركة مملوكة لسميح ساويرس تبيع 3 فنادق وأرض بقيمة 882.6 مليون جنيه







كتب هانى الحوتى

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، فى اجتماعها المنعقد أمس الاثنين، على الاقتراح الخاص ببيع حصة الشركة فى فنادق رويال آزور وكلوب آزور ومكادى جاردينز.

كما وافق مجلس إدارة شركة رؤية للتنمية السياحية والعقارية، وهى إحدى الشركات التابعة، بحسب بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، على بيع قطعة أرض فى مكادى بالإضافة إلى الفنادق.

جدير بالذكر، أن إجمالى القيمة الاستثمارية للفنادق الثلاثة والأرض 882.6 مليون جنيه، وسوف تحقق الشركة إجمالى تدفقات نقدية تبلغ 492.8 مليون جنيه ببيع حصتها فى الأصول السابقة، ومن المتوقع أن تؤدى عملية البيع إلى استبعاد الديون الخاصة بشركة رويال للسياحة والتنمية والبالغة 260.1 مليون جنيه، وهى الشركة المالكة لفنادق رويال آزور وكلوب آزور، وتحقيق أرباح من تنفيذ تلك الصفقة بقيمة 373.8 مليون جنيه.

وفى إطار الجهود الخاصة بزيادة حجم السيولة، ونسب التداول على السهم، وافقت الجمعية العامة غير العادية، على مقترح إدارة الشركة والخاص بتجزئة القيمة الاسمية للسهم بنسبة 5:1 لتنخفض القيمة الاسمية للسهم الواحد من 5 جنيهات إلى جنيه، ونتيجة لذلك تصبح عدد أسهم رأس المال المصدر بعد التجزئة 1.108 مليار سهم مقابل 221 مليون سهم قبل التجزئة.

كما وافقت الجمعية، على تنفيذ مقترح الإدارة الخاص بتطبيق نظام الإثابة وتحفيز العاملين عن طريق وعد ببيع الأسهم بالقيمة الإسمية للسهم خلال خمس سنوات، وتبلغ إجمالى الأسهم المخصصة لذلك النظام نسبة 2% من إجمالى أسهم رأس مال الشركة عند بدء التنفيذ.

يذكر أن شركة أوراسكوم للتنمية مصر، مملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس، وتمتلك الشركة منتجع الجونة ومنتجع طابا هايتس وعدد آخر من الفنادق.