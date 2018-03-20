شركة كريم تؤكد استمرار عملها فى مصر رغم صدور حكم قضائى بوقفها

شركة كريم تؤكد استمرار عملها فى مصر رغم صدور حكم قضائى بوقفهاالثلاثاء، 20 مارس 2018 08:15 م
كريم
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق
أكدت صفحة شركة كريم بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنه ردا على ما نقلته وكالات الأنباء بخصوص وقف عمليات الشركة فى مصر، فإنها تؤكد استمرارها فى العمل بشكل طبيعى فى مصر.
فى حين أكد مصدر مسئول بالشركة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة مازالت تدرس الحكم وقد نتجه للطعن عليه دون الحديث فى أية تفاصيل.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل قد قضت اليوم، الثلاثاء، قبول نظرالدعوى المقامة من علاء محمد وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها وإحالتها للمفوضين.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم .
وذكرت الدعوى أن شركتى أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gps تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.
إضافة تعليق
هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره
صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة