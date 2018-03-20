شركة صرف صحى القاهرة تنظم ندوة بكنيسة الجيوشى لتعليم السيدات السباكة بالمنازل

نظمت شركة صرف صحي القاهرة ندوة لتعليم السباكة الخفيفة لسيدات كنيسة الجيوشى لحضور القمص صليب ساويرس، فى إطار فعاليات حملة ترشد استهلاك المياه، التى أطلقتها الحكومة بمختلف المحافظات.

من جانبه قال المهندس منصور بدوى، رئيس شركة صرف صحي القاهرة، ان اليوم الواحد يتضمن عدة فعاليات تبدأ لندوات صباحية وورش عمل ثم تنتهى بتنظيم مسرحيات للأطفال وطلاب المدارس بمسرح العرائس .

وأضاف المهندس منصور بدوى، فى بيان له اليوم، أن فريق التوعية بالشركة عقد اجتماع مع 50 شاب متطوع من مديرية الشباب والرياضه بالقاهرة لينضموا لقافله التوعية البيئية.

وأوضح أنه تم تنظيم أيضا دورة كرة قدم مصغرة بين الفرق الرياضية المشاركة بالحملة، بمركز شباب روض الفرج وسيتم تسلم جوائز للفرق الفائزة فى الحفل الختامى يوم الخميس القادم.

وأشار إلى أن فعاليات اليوم الثالث للحملة تضمنت بطابور الصباح بمدرسه السيده عائشه بحى روض الفرج، الذى ردد فيه الأطفال قسم المياه واستمعوا لندوه توعيه عن ترشيد استهلاك المياه ، وكذلك في معهد الحسن الازهري بمدينه السلام، الذى أعقب الطابور ندوات توعيه بالفصول فى الحصه الثانية بكل فصول المعهد وكذلك بمعهد 15 مايو الأزهرى للفتيات.

كما تم تنظيم ورشه فنيه لترشيد المياه بعدد من المدارس، كما قام فريق التوعيه بتنفيذ ندوات وعدد من النشاطات بمدرسه شبرا الرسمية بحى روض الفرج.

وأوضح أنه تم تنظيم عدد من الندوات داخل قصر ثقافه روض الفرج وندوه داخل مسجد بحي روض الفرج عقب ا صلاه المغرب .

يذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب أطلقت حملة مكبرة لترشيد استهلاك المياه شارك فيها مختلف شركات المياه والصرف بكافة المحافظات وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمديريات بالمحافظات والكنائس والمساجد.