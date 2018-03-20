شركة تابعة لبلتون توسع تغطيتها للسوق السويسرى بالشراكة مع "ميراباد"

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة أورباخ جرايسون AUERBACH GRAYSON، وهى شركة متخصصة فى تنفيذ خدمات الوساطة فى الأوراق المالية وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم فى أكثر من 125 دولة تشمل الأسواق الواعدة، الناشئة والمتقدمة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار فى الولايات المتحدة، عن توقيع عقد شراكة مع شركة ميراباد سيكيوريتيز - وذلك لتمكين المستثمرين الأمريكيين من دخول السوق السويسرى بشكل أكبر.

من خلال هذه الشراكة الحصرية مع شركة ميراباد سيكيوريتيز، ستوفر شركة أورباخ جرايسون الأمريكية لعملائها بحوث رائدة وتغطية للفرص الاستثمارية فى سويسرا، كما تمكن هذه الشراكة ميراباد من نشر أبحاثها الاستثمارية عن الأسهم السويسرية ذات القيمة فى السوق الأمريكى، وذلك لقائمة عملاء أورباخ جرايسون، المكونة من أكثر من 500 عميل من كبار المستثمرين الأمريكيين.

قال ديفيد جرايسون، الرئيس التنفيذى وأحد مؤسسى أورباخ جرايسون: " لا يزال السوق السويسرى تنافسيًا للغاية وهو سوق ملئ بالفرص وسط تقلبات السوق السريعة وعدم الاستقرار السياسى، والسوق السويسرى يتضمن عدد من كبرى الشركات متعددة الجنسيات فى العالم، من هنا فشراكتنا الحصرية مع ميراباد ستمكن عملائنا من كبار المؤسسات الامريكية من الاستثمار فى هذه السوق."

أسست شركة أورباخ جرايسون شبكة تغطيتها العالمية من خلال الشراكة مع وسطاء محليين وعالميين ومع بنوك فى الأسواق الناشئة والمبتدئة والمتقدمة بكافة أنحاء العالم من خلال محللين اقتصاديين وماليين فى كل منطقة. تقدم الشركة للمستثمرين المؤسسيين الأمريكيين خدمة تنفيذ التداولات وخدمة بحثية تفصيلية عن الأسهم المحلية وذلك من خلال شركائها المحليين.

قال جان إيف دى كلا، المدير الإدارى لشركة ميراباد سيكيوريتيز، إن مجموعته التى تأسست فى جنيف، سويسرا عام 1819، تعتبر خبير معترف به فى إدارة الثروات وإدارة الأصول وخدمات السمسرة وخاصة فى مجال الأسهم. وأضاف ان الشراكة مع أورباخ جرايسون ستمكن ميراباد من توسيع نطاق المستثمرين الذين قد يجدون فرصا عظيمة لاستثماراتهم فى السوق السويسرية ذات الأداء القوي.

توفر ميراباد سيكيوريتيز خدمات السمسرة للمستثمرين المؤسسيين والعملاء من الشركات، وتتضمن الخدمات التى تقدمها الأبحاث المتعلقة بقطاعات سوق الأسهم الرئيسية، وخدمات التنفيذ العالمية وأنشطة متخصصة فى الأسواق الأولية / أسواق رأس المال.

تعمل ميراباد سيكيوريتيز كوسيط فقط دون استثمار رأسمالها الخاص، مما يمنع تضارب المصالح، تمتلك ميراباد سيكيوريتيز مكاتب فى المملكة المتحدة وسويسرا وأسبانيا.