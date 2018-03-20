شاهد تدريبات أبطال الشرطة أمام وزير الداخلية

شاهد تدريبات أبطال الشرطة أمام وزير الداخليةالثلاثاء، 20 مارس 2018 07:23 م
اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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ينشر "اليوم السابع" فيديو، لحضور اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية اليوم، الثلاثاء، مراسم الإحتفال بيوم المجند للعام التدريبى 2017/2018م ، وذلك بمقر الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة .
وفى بداية الاحتفال وقف الحضور دقيقة حداد على أرواح رجال الشرطة الأبطال الذين ضربوا المثل والقدوة فى التضحية والفداء، وتم عرض فيلم تسجيلى عن "حياة المجند " لإستعراض كيفية قضاء المجندين لحياتهم على مدار اليوم وأوجة الرعاية المختلفة المقدمة لهم، والقيم والصفات التى يكتسبها المجند إلى جانب المهارات التدريبية، ومدى الترابط بين الجنود والقادة، وطبيعة العمل والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن.
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