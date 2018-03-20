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شاب يقتل والدته بسكين بالمنوفية لخلافات عائلية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:25 ص
شاب يقتل والدته بسكين بالمنوفية لخلافات عائلية جثة





المنوفية – محمود شاكر
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أقدم شاب على قتل والدته بسكين متجردا من كل معانى الإنسانية، ليطعنها عدة طعنات تودى بحياتها، بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بأستقبال مستشفى تلا المركزى " فردوس س ح " 56 سنه، ربة منزل جثة هامدة وبها عدة إصابات متفرقة بالجسم .

بالانتقال والفحص تبين أن وراء مقتلها نجلها " محمود م م " 35 سنه، حاصل على إعدادية وكان يعمل بدولة إيطاليا " جزار" وعاد من السفر مؤخرا .

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة لخلافات عائلية فيما بينهما، وتم ضبط الادارة المستخدمة فى الحادث" سكين " .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .


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