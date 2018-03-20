شاب يقتل والدته بسكين بالمنوفية لخلافات عائلية

جثة
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق
أقدم شاب على قتل والدته بسكين متجردا من كل معانى الإنسانية، ليطعنها عدة طعنات تودى بحياتها، بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بأستقبال مستشفى تلا المركزى " فردوس س ح " 56 سنه، ربة منزل جثة هامدة وبها عدة إصابات متفرقة بالجسم .
بالانتقال والفحص تبين أن وراء مقتلها نجلها " محمود م م " 35 سنه، حاصل على إعدادية وكان يعمل بدولة إيطاليا " جزار" وعاد من السفر مؤخرا .
بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة لخلافات عائلية فيما بينهما، وتم ضبط الادارة المستخدمة فى الحادث" سكين " .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة