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سودانى يقتل محاميا بمدينة نصر لـ"خسارة قضية" والمحكمة تعاقبه بالإعدام

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:17 ص
سودانى يقتل محاميا بمدينة نصر لـ"خسارة قضية" والمحكمة تعاقبه بالإعدام مشنقة- أرشيفية





كتب كريم صبحى
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أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار، عن جريمة قتل شهدتها مدينة نصر كان فيها المتهم سودانيا ويحمل الجنسية المصرية قتل محاميا وقطع جثته بالساطور لإخفاء معالم جريمته، بسبب خسارة قضية وكلها المتهم للمجنى عليه، حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا للمتهم وشريكه.
 
تعود أحداث الواقعة، عندما اشتبه ضابط فى سيارة يقودها المتهم وبتفتيشها عثر بداخلها على رأس مفصولة كشفت تفاصيل الجريمة.
 
واعترف المتهم "عبود ا" بتفاصيل الحادث البشع فى تحقيقات النيابة، حيث أكد أنه وكل المجنى عليه بصفته محامى للترافع أمام المحكمة فى قضية إيجارات خاصة بالمسكن الذى يقيم به المتهم ودفع للمجنى عليه 51 ألف جنيه أتعاب محاماة، ولكنه خسر القضية أمام المحكمة، فطلب المتهم من  المجنى رد الأتعاب ولكن المجنى عليه رفض، فقرر المتهم الانتقام من المحامى واستعان بمسجل خطر لخطف المجنى عليه أثناء توجهه لمكتبه، حيث استقل المتهم وشريكه سيارة وأثناء خطف المجنى عليه داخل السيارة أجبر المتهم المجنى عليه الاتصال بأسرته وإحضار 40 ألف جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه، واتفقت إبنة المحامى مع المتهم على مقابلته لدفع المبلغ ولكن فى كل مرة كان يعلم بوجود الشرطة، فاتصل بها وأبلغها أنه سيقتل والدها فى حالة عدم إحضار الأموال المتفق عليها. 
 
وفى يوم الحادث، حاول المجنى عليه الاستغاثة بالجيران فى الشقة المخطوف فيها، وعندما شعر المتهم بمحاولة هروبه  أسرع وكتم أنفاسه حتى الموت، وقام بإخفاء معالم جريمته عن طريق تقطيع المجنى عليه، حيث أخفى رأس المجنى عليه فى جوال ووضعه فى سيارته، ولكن ضابط شرطة اشتبه فى السيارة وكشف الجريمة .
 

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